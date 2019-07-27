Футбол

Сборная Испании обыграла Португалию и стала победителем Евро-2019 U19Чемпионат 14:20

В начале второго тайма, на 51-й минуте, Торрес оформил дубль и упрочил преимущество сборной Испании в счёте. Таким образом, сборная Испании стала победителем чемпионата Европы 2019 года среди национальных команд, состоящих из игроков в возрасте до 19 лет.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сборная Испании выиграла Евро U19

Sport24.ru14:24

Дубль Торреса принес сборной Испании победу над Португалией в финале Евро U-19

Спорт-Экспресс14:45

Юношеская сборная Испании стала чемпионом Европы, обыграв в финале Португалию

Матч ТВ14:26

Испания выиграла юношеский Евро-2019 (U-19)

Sports.ru14:35

Юношеская сборная Испании стала чемпионом Европы, обыграв в финале Португалию

Sportbox.RU14:26

Сборная Испании обыграла Португалию и стала победителем Евро-2019 U19

Чемпионат14:20

Испания обыграла Португалии в финале юношеского чемпионата Европы

Советский спорт14:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
Происшествия

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

Обновлено в 07:29
Футбол

Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»

Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
Обновлено в 12:55
Происшествия

На митинге в Москве задержали больше тысячи человек

На несогласованном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму задержали 1074 человека.
Обновлено в 15:10
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Происшествия

В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии

Обновлено в 12:09
Политика

Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Путешествия

В Великобритании разработали маршрут по местам съемок «Игры Престолов»

В рамках Дней британского туризма в Москве британские туроператоры презентовали новый туристический продукт — экскурсионные туры по местам съемок сериала «Игра Престолов».
Обновлено в 14:48
Политика

Украинцы разозлились из-за фото Зеленского с пляжа

Ранее сообщалось, что Зеленский выложил фото с пляжа в компании полуголых мужчин.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Митингующие забыли о кандидатах и переходили на английский

Обновлено в 10:38
Космос

Дуэйн Джонсон присоединился к борцам с гигантским телескопом на Гавайях

Голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон присоединился к протестующим на Гавайских островах, которые выступают против строительства гигантского телескопа на самой высокой горе штата - Мауна-Кеа.
Обновлено 25 июля в 16:54
Спорт

Минаков выиграл серебро на дистанции 100 м баттерфляем на ЧМ в Кванджу

Обновлено в 07:51
Футбол

СМИ: Шюррле согласился на переход в «Спартак»

Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

Главу минфина Астраханской области арестовали на два месяца

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал главу министерства финансов Астраханской области Виталия Шведова на два месяца по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.
Обновлено в 13:02
Политика

Макрон встретится с Путиным 19 августа

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведёт встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 19 августа в резиденции форт Брегансон.
Обновлено в 13:22
Автоспорт

Даниил Квят: «Не думаю, что мог бы сделать большее»

Обновлено в 15:49
Здоровье

Волгоградцы узнали, как оказать помощь ребенку на воде

Если есть навыки оказания первой помощи, сделайте ему искусственное дыхание и массаж сердца.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

Обновлено в 15:13
Гаджеты

Бывший инженер Nokia раскрыл причины провала Windows Phone

Бывший инженер Nokia, работавший над смартфонами на базе Windows Phone, рассказал свою версию, почему платформа не стала популярной, а устройства с ней исчезли с прилавков магазинов.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении гидросамолета в Канаде

Гидросамолет потерпел крушение в Канаде, в результате чего погибли четыре человека.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Рейс из Петербурга в Симферополь задерживается на семь часов

Вылет ожидается в час ночи 28 июля. Рейс из Санкт-Петербурга в столицу Крыма задерживается на семь часов.
Обновлено в 16:04
Политика

Путин в батискафе погрузился к месту гибели подлодки Щ-308

Российский президент Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, где находится затонувшая в годы Великой Отечественной войны подводная лодка Щ-308 «Сёмга».
Обновлено в 07:52
Религия

В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек

Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено в 11:23
Политика

Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией

По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
Обновлено в 04:49
Происшествия

У берегов Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло вблизи японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 15:00
Политика

Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Политика

«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной

«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено вчера в 04:23
Гаджеты

Intel выпустит четыре модели дискретных видеокарт XE

Компания Intel намеревается выпустить четыре модели дискретных видеокарт XE.
Обновлено в 02:59
Космос

Космический корабль Dragon пристыковался к МКС

Сегодня космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС. NASA ведёт прямую трансляцию этого события.
Обновлено в 13:40
Культура

Прямую трансляцию с военно-морского парада покажут на ТВ

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге обещает стать одним из самых красочных мероприятий этого года.
Обновлено в 00:26
ещё по теме
Сборная Испании по футболу
Команда, представляющая Испанию на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация - Королевская испанская футбольная федерация. Федерация является членом ФИФА с 1913 года, членом УЕФА с 1954 года. Сборная считается одной из ведущих команд Европы и мира: в активе сборной Испании - три титула чемпионов Европы 1964, 2008 и 2012 годов и титул чемпионов мира 2010 года. Испания - пятая европейская сборная, становившаяся чемпионом мира, и четвёртая европейская сборная, которая выигрывала чемпионат мира, чемпионат Европы и Олимпиаду.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное