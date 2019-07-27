Футбол
Сборная Испании обыграла Португалию и стала победителем Евро-2019 U19Чемпионат 14:20
В начале второго тайма, на 51-й минуте, Торрес оформил дубль и упрочил преимущество сборной Испании в счёте. Таким образом, сборная Испании стала победителем чемпионата Европы 2019 года среди национальных команд, состоящих из игроков в возрасте до 19 лет.
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