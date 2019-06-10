Испания обыграла Швецию, Классон получил травмуСоветский спорт вчера в 16:38

В матче четвертого тура группы F отборочного турнира Евро-2020 сборная Испании обыграла Швецию 3:0. Первые два мяча были забиты с пенальти. Счет на 64-й минуте открыл Серхио Рамос, а на 85-й с точки не промахнулся Альваро Мората.

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