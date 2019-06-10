Футбол
Испания обыграла Швецию, Классон получил травмуСоветский спорт вчера в 16:38
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Жорди Альба
|24′
|27′
Виктор Классон
Якоб Юханссон
Серхио Рамос
|64′
Марко Асенсио
Альваро Мората
|65′
Родриго Морено
Микель Ойарсабаль
|72′
|82′
Себастьян Ларссон
Александер Исак
Альваро Мората
|85′
|86′
Альбин Экдаль
Кристоффер Ольссон
Микель Ойарсабаль
|87′
Иньиго Мартинес
Диего Льоренте
|88′
Испания
Расстановка 4‑3‑3
13
Аррисабалага
2
Карвахаль
15
Рамос
3
Льоренте
18
Альба
21
Парехо
5
Бускетс
19
Руис
7
Мората
12
Ойарсабаль
10
Иско
1
Ольсен
2
Люстиг
18
Янссон
3
Хеландер
6
Аугустинссон
5
Юханссон
15
Исак
20
Ольссон
10
Форсберг
22
Квайсон
9
Берг
Швеция
Расстановка 4‑4‑2
В матче четвертого тура группы F отборочного турнира Евро-2020 сборная Испании обыграла Швецию 3:0. Первые два мяча были забиты с пенальти. Счет на 64-й минуте открыл Серхио Рамос, а на 85-й с точки не промахнулся Альваро Мората.
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