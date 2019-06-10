Футбол

Испания обыграла Швецию, Классон получил травмуСоветский спорт вчера в 16:38

Испания — Швеция
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Жорди Альба
24′
27′
Виктор Классон
Якоб Юханссон
Серхио Рамос
64′
Марко Асенсио
Альваро Мората
65′
Родриго Морено
Микель Ойарсабаль
72′
82′
Себастьян Ларссон
Александер Исак
Альваро Мората
85′
86′
Альбин Экдаль
Кристоффер Ольссон
Микель Ойарсабаль
87′
Иньиго Мартинес
Диего Льоренте
88′
В матче четвертого тура группы F отборочного турнира Евро-2020 сборная Испании обыграла Швецию 3:0. Первые два мяча были забиты с пенальти. Счет на 64-й минуте открыл Серхио Рамос, а на 85-й с точки не промахнулся Альваро Мората.
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