Футбол

Сборная Ирана вышла в четвертьфинал Кубка Азии, где сыграет с КитаемСоветский спорт 13:52

У победителей встречи голами отметились Алиреза Джаханбакш (32-я минута) и Ашкан Дежага (41, пен.). Таким образом, сборная Ирана вышла в четвертьфинал Кубка Азии, где 24 января сыграет с командой Китая, которая в 1/8 финала переиграла Тайиланд (2:1).
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