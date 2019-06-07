Футбол
Грузия разгромила Гибралтар в отборе Евро-2020Чемпионат 14:19
В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Грузии разгромила национальную команду Гибралтара со счётом 3:0. Встреча состоялась в Тбилиси на стадионе "Динамо-Арена" имени Бориса Пайчадзе.
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