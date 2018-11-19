Футбол

Сборная Грузии по футболу обыграла Казахстан в Лиге наций
Sputnik Грузия
14:15

Грузия — Казахстан
2 – 1
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, сегодня
Стадион «Динамо Арена»
45′+1′
Серикжан Мужиков
Георгий Меребашвили
59′
74′
Алексей Щеткин
Юрий Перцух
Валериан Гвилия
Ника Качарава
75′
83′
Максим Федин
Бауыржан Турысбек
Георгий Чакветадзе
84′
Отар Какабадзе
Давит Хочолава
86′
89′
Роман Муртазаев
Оралхан Омиртаев
90′
Оралхан Омиртаев
Георгий Чакветадзе
Джорджи Абурджания
90′+2′
90′+3′
Гафуржан Суюмбаев
Сборная Грузии по футболу обыграла в Тбилиси команду Казахстана со счетом 2:1 в заключительном матче группового этапа Лиги наций УЕФА. Все голы в матче были забиты во втором тайме. На 59 минуте хозяев вывел вперед Георгий Меребашвили, который замкнул передачу Георгия Чакветадзе.
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