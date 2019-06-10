Футбол
Сборная Грузии по футболу крупно уступила Дании в КопенгагенеSputnik Грузия вчера в 17:31
Каспер Дольберг
|13′
|25′
Саба Лобжанидзе
|29′
Джаба Канкава
Кристиан Эриксен
|30′
Симон Кьер
Матиас Йоргенсен
|36′
|51′
Ника Квеквескири
|54′
Валериан Гвилия
|58′
Лаша Парунашвили
Георгий Папунашвили
Роберт Сков
Даниэль Васс
|62′
Каспер Дольберг
|63′
|64′
Георгий Папунашвили
Юссуф Поульсен
|73′
|74′
Отар Китейшвили
Элгуджа Лобжанидзе
Юссуф Поульсен
Мартин Брэйтуэйт
|75′
|79′
Георгий Наваловский
Лаша Двали
Мартин Брэйтуэйт
|90′+3′
Дания
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Шмейхель
2
Анкерсен
13
Йоргенсен
6
Кристенсен
17
Ларсен
23
Хейбьерг
10
Эриксен
8
Дилэйни
15
Васс
12
Дольберг
2 ×
11
Брэйтуэйт
1
Лория
2
Какабадзе
4
Кашиа
8
Григалава
15
Двали
7
Канкава
10
Квеквескири
19
Папунашвили
23
Лобжанидзе
21
Гвилия
14
Лобжанидзе
Грузия
Расстановка 4‑3‑3
Национальная команда Грузии по футболу проиграла в Копенгагене сборной Дании 1:5 в отборочном матче ЕВРО-2020. Хозяева открыли счет уже на 13 минуте, после точного удара Каспера Дольберга. Однако, в середине первого тайма сборная Грузии сумела сравнять счет.
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