Футбол

Сборная Грузии по футболу крупно уступила Дании в КопенгагенеSputnik Грузия вчера в 17:31

Дания — Грузия
5 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Паркен»
Каспер Дольберг
13′
25′
Саба Лобжанидзе
29′
Джаба Канкава
Кристиан Эриксен
30′
Симон Кьер
Матиас Йоргенсен
36′
51′
Ника Квеквескири
54′
Валериан Гвилия
58′
Лаша Парунашвили
Георгий Папунашвили
Роберт Сков
Даниэль Васс
62′
Каспер Дольберг
63′
64′
Георгий Папунашвили
Юссуф Поульсен
73′
74′
Отар Китейшвили
Элгуджа Лобжанидзе
Юссуф Поульсен
Мартин Брэйтуэйт
75′
79′
Георгий Наваловский
Лаша Двали
Мартин Брэйтуэйт
90′+3′
Национальная команда Грузии по футболу проиграла в Копенгагене сборной Дании 1:5 в отборочном матче ЕВРО-2020. Хозяева открыли счет уже на 13 минуте, после точного удара Каспера Дольберга. Однако, в середине первого тайма сборная Грузии сумела сравнять счет.
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