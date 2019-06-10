Сборная Грузии по футболу крупно уступила Дании в КопенгагенеSputnik Грузия вчера в 17:31

Национальная команда Грузии по футболу проиграла в Копенгагене сборной Дании 1:5 в отборочном матче ЕВРО-2020. Хозяева открыли счет уже на 13 минуте, после точного удара Каспера Дольберга. Однако, в середине первого тайма сборная Грузии сумела сравнять счет.

Сборная Грузии по футболу крупно уступила Дании в Копенгагене

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