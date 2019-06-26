Футбол

Сборная Гондураса установила уникальное в мировых масштабах достижениеSport24.ru 02:18

26 июня состоялись матчи третьего тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ в квартете С. Сборные Ямайки и Кюрасао сыграли вничью (1:1) и заняли первые два места в группе, выйдя в четвертьфинал турнира. Сборная Гондураса разгромила Сальвадор (4:0) и не пустила соперника в плей-офф.
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Кюрасао сыграл вничью с Ямайкой и вышел в плей-офф Кубка КОНКАКАФ

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