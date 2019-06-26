Футбол
Сборная Гондураса установила уникальное в мировых масштабах достижениеSport24.ru 02:18
26 июня состоялись матчи третьего тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ в квартете С. Сборные Ямайки и Кюрасао сыграли вничью (1:1) и заняли первые два места в группе, выйдя в четвертьфинал турнира. Сборная Гондураса разгромила Сальвадор (4:0) и не пустила соперника в плей-офф.
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Ямайка — Кюрасао. Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 26 июня 2019 года
LiveSport.ru24 июня в 08:00
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