Сборная Гондураса проиграла Кюрасао и не сможет выйти в четвертьфиналREGNUM 02:34

Мужская футбольная сборная Гондураса уступила команде Кюрасао в матче второго тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ. Встреча состоялась на поле «Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум» в Хьюстоне и закончилась со счетом 1:0 в пользу Кюрасао.

Сборная Гондураса проиграла Кюрасао и не сможет выйти в четвертьфинал

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