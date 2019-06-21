Футбол
Сборная Гондураса проиграла Кюрасао и не сможет выйти в четвертьфиналREGNUM 02:34
Мужская футбольная сборная Гондураса уступила команде Кюрасао в матче второго тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ. Встреча состоялась на поле «Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум» в Хьюстоне и закончилась со счетом 1:0 в пользу Кюрасао.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:21, Вашингтон
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