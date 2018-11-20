Голландия набрала столько же очков, сколько и Франция и опередила чемпионов мира по дополнительным показателям. Сегодня решающий матч Лиги Наций сыграет и сборная России. Нашим футболистам нужно не проиграть в Стокгольме шведам, чтобы сохранить первое место и выйти в элитный дивизион лиги.

Эхо Москвы 06:00