Футбол
Голландия разгромила Белоруссию в матче отборочного турнира Евро-2020Газета.Ru вчера в 18:00
Сборная Нидерландов с разгромным счетом обыграла команду Белоруссии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы - 2020, сообщает "Советский спорт". Встреча, которая состоялась в Голландии, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Сборная Беларуси крупно проиграла Голландии на старте квалификации к Евро-2020
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