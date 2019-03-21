Футбол
Сборная Голландии разгромила Беларусь со счетом 4:0REGNUM 07:19
21 марта между сборными Голландии и Беларуси на стадионе «Де Куйп» был разыгран матч 1-го тура отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось со счетом 4:0.
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Голландия не проигрывает на «Де Кейп» 25 матчей подряд. Это повторение рекорда
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Сборная Беларуси крупно проиграла Голландии на старте квалификации к Евро-2020
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