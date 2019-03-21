Футбол

Сборная Голландии разгромила Беларусь со счетом 4:0REGNUM 07:19

21 марта между сборными Голландии и Беларуси на стадионе «Де Куйп» был разыгран матч 1-го тура отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось со счетом 4:0.
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Нидерландский футболист, нападающий французского клуба «Олимпик Лион» и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года. В 2015 году был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football. Отличается высокой скоростью, дриблингом, мощным ударом и техникой обработки мяча.
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