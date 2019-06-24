Футбол
Сборная Германии вышла в плей-офф молодежного чемпионата ЕвропыСоветский спорт вчера в 17:47
Футболисты сборной Германии сыграли вничью с командой Австрии (1:1) в заключительном туре группового этапа молодежного чемпионата Европы. По голу в этом матче забили Джанлука Вальдшмидт (14-я минута) и Кевин Дансо (24), отличившийся с пенальти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:12, Вашингтон
Музыка
«ВКонтакте» объявила инди-музыкантов, которые выступят на VK Fest
"ВКонтакте" и Радио Рекорд объявили инди-музыкантов, которые выступят на "Зеленой сцене" VK Fest.
Обновлено в 06:41
Наука
Ученый рассказал, как комары выбирают себе «жертву» для укуса
Обновлено в 05:07
Общество
В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
Обновлено в 02:02
Общество
В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн
В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Путешествия
Запускают акции и думают, как возить продукты: как конфликт в Грузии сказался на ресторанах Урала
Несколько сомелье одного из самых известных грузинских ресторанов Екатеринбурга «Хмели Сунели» каждый год ездят в Грузию за новой винной картой.
Обновлено в 06:55
Общество
Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе
Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Музыка
Хореограф Алины Загитовой извинился за плагиат
Американская танцовщица Джоджо Гомез заявила, что постановщик номеров российской фигуристки Алины Загитовой, хореограф Даниил Глейхенгауз принес извинения за заимствование придуманного Гомез танца.
Обновлено 22 июня в 20:58
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Общество
Летняя жара в Москве сменится осенним ненастьем
В последних числах июня столица окажется во власти настоящей осенней погоды, обещают синоптики.
Обновлено в 05:24
Политика
Песков рассказал, когда будут сняты ограничения в отношении Грузии
Официальный представитель президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами рассказал, когда возможна отмена временных ограничений в отношении Грузии.
Обновлено в 06:18
Хоккей
В НХЛ предложили проводить Кубок мира вместо Олимпийских игр
Беттмэн считает, что Кубок мира является полноценной заменой Олимпийским играм, сообщает «Матч ТВ».
Обновлено в 06:44
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Футбол
Экс-хавбек «Спартака» Промес подписал контракт с «Аяксом»
Обновлено в 06:06
Общество
В Екатеринбурге раздают брошюры о протестах в сквере у драмтеатра
Накануне очередного заседания рабочей группы по вопросу выбора площадки для строительства храма святой Екатерины в городе раздают брошюры о протестах в сквере.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Врачи из США помогли Юлии Началовой
Пресс-секретарь заявила, что в тот период времени Началова находилась в США и ее обеспокоила внезапно возникшая шишка на руке.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Политика
Эрдоган поздравил победителя на выборах мэра Стамбула
Турецкий лидер Тайип Эрдоган поздравил с победой на повторных выборах мэра Стамбула победившего его сторонника кандидата от основной оппозиционной партии Экрема Имамоглу.
Обновлено вчера в 14:42
Общество
Двенадцать домов в рамках реновации построят в Москве до конца года
Двенадцать домов, в которые смогут переехать жильцы в рамках программы реновации, будет построено в Москве до конца года, с момента старта программы в столице введено в эксплуатацию более 40 жилых домов, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Анапы в Уфу
Самолет, летевший с юга России, вынужденно сел в аэропорту Курумоч из-за срабатывания сигнализации о разгерметизации воздушного судна.
Обновлено в 05:48
Политика
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 06:09
Общество
Атлантический циклон принесет в Россию долгое похолодание
Жаркий и сухой антициклон постепенно смещается на восток, уступая место прохладному и влажному воздуху Атлантики.
Обновлено вчера в 20:15
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Авто
Опубликованы первые фото внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
В Сеть утекли первые фотографии армейского внедорожника ГАЗ «Тигр Next».
Обновлено в 03:34
Экономика
В Черногории арестовали активы сына Тельмана Исмаилова
Суд в Черногории арестовал активы Алекпера Исмаилова — сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 05:04
Политика
Плахотнюк покинул пост главы Демпартии Молдавии
Олигарх Владимир Плахотнюк, сбежавший из Молдавии, ушел в отставку с поста председателя Демократической партии.
Обновлено в 03:45
Общество
Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ
Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.
Обновлено в 06:31
Политика
Стивен Кинг и Роберт Де Ниро снялись в антироссийском ролике
Знаменитости упрекнули Россию в атаке на американскую демократию, которая произошла в 2016 году во время выборов президента США, а самого Трампа заподозрили в сговоре с российскими спецслужбами.
Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59