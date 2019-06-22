Сборная Германии вышла в плей-офф молодежного чемпионата ЕвропыСоветский спорт 17:47

Футболисты сборной Германии сыграли вничью с командой Австрии (1:1) в заключительном туре группового этапа молодежного чемпионата Европы. По голу в этом матче забили Джанлука Вальдшмидт (14-я минута) и Кевин Дансо (24), отличившийся с пенальти.

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