Футбол
Сборная Германии вышла в плей-офф молодежного чемпионата ЕвропыСоветский спорт 17:47
Футболисты сборной Германии сыграли вничью с командой Австрии (1:1) в заключительном туре группового этапа молодежного чемпионата Европы. По голу в этом матче забили Джанлука Вальдшмидт (14-я минута) и Кевин Дансо (24), отличившийся с пенальти.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:39, Вашингтон
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