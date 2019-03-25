Футбол
Сборная Германии вырвала победу в матче с ГолландиейРоссийская газета 17:53
В Амстердаме прошла одна из самых ярких встреч старта отборочного цикла чемпионата Европы-2020. В ней немцы, благодаря голу на последней минуте, одолели Голландию - 3:2. Казалось, уже в первом тайме Бундестим обеспечила себя комфортным преимуществом в два мяча.
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Армия и оружие
NI оценило эффективность российского Су-35С
Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.
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Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 15:15
Экономика
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Власти Китая планируют принять комплекс мер для повышения открытости финансового сектора в целях создания благоприятной среды для иностранных инвесторов и улучшения качества обслуживания реального сектора экономики.
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Происшествия
В летевший в Сочи самолет «Победы» попала молния
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Обновлено в 09:20
Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
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Обновлено в 18:05
Технологии
В Петербурге проходят испытания атомного ледокола «Лидер»
Проект корабля был разработан специалистами Центрального конструкторского бюро «Айсберг».В настоящее время известно, что «Лидер» по размерам будет в два раза превышать атомный ледокол «Арктика».
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Армия и оружие
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Происшествия
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии
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Обновлено в 13:18
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Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше.
Обновлено в 18:13
Авто
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Спорт
Тутберидзе впервые поделилась эмоциями после смерти матери
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Футбол
Черчесов рассказал о настрое сборной перед игрой с Казахстаном
24 марта российская сборная одержала победу над командой Казахстана в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0. Игра прошла в Нур-Султане.
Обновлено в 12:47
Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено в 13:04