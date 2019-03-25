Футбол

Сборная Германии вырвала победу в матче с ГолландиейРоссийская газета 17:53

В Амстердаме прошла одна из самых ярких встреч старта отборочного цикла чемпионата Европы-2020. В ней немцы, благодаря голу на последней минуте, одолели Голландию - 3:2. Казалось, уже в первом тайме Бундестим обеспечила себя комфортным преимуществом в два мяча.
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Германия вырвала победу у Нидерландов! В Амстердаме было горячо (видео)

Советский спорт17:52

Нидерланды отыгрались с 0:2, но уступили немцам, Белоруссия проиграла Северной Ирландии

Матч ТВ17:36

Голландия — Германия — 2:3. Видеообзор отборочного матча Евро-2020

Sport24.ru18:22

Сборная Германии выиграла у Голландии на ее поле впервые за 23 года

Спорт-Экспресс18:32

Голландия впервые за 23 года проиграла Германии дома, пропустив на 90-й минуте после камбэка с 0:2

Sports.ru17:35

Гол Гнабри в стиле Роббена и еще 4 красотищи из матча Нидерланды – Германия

Eurosport.ru17:49

Нидерланды – Германия – 2:3, 24 марта 2019, обзор матча отбора Евро-2020

Чемпионат17:53
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Происшествия

В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро

В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие

Европейские страны предлагают ограничить использование «роботов-убийц»

Три страны Европы планируют выдвинуть инициативу по разработке международного режима контроля за автономными боевыми роботизированными системами, сообщает МИД Бельгии.
Обновлено в 17:42
Политика

Зеленский рассказал об источниках финансирования своей кампании

Обновлено в 16:46
Армия и оружие

Российские военные проведут наблюдательный полет над США

Российский самолет совершит с 25 по 30 марта наблюдательный полет над США в рамках Договора по открытому небу, сообщает в понедельник газета вооруженных сил России "Красная звезда".
Обновлено в 17:16
Экономика

Суд в Москве рассмотрит иск «Траста» о выводе 205 млрд руб экс-руководством «Рост банка»

Арбитражный суд Москвы в понедельник рассмотрит иск банка "Траст", требующего признать незаконным внесение прежним руководством "Рост банка" (в настоящее время присоединённого к "Трасту") 205 миллиардов рублей в уставный капитал дочернего ООО "Рост Инвестиции".
Обновлено в 17:20
Политика

Вучич: Сербия не хочет вступать в НАТО

Сербия не собирается становиться участником Организации Североатлантического договора (НАТО).
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес

Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца

Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.
Обновлено в 04:31
Политика

Поклонская: точка невозврата в статусе Донбасса пройдена

Обновлено в 04:07
Политика

В Стамбуле 1,6 млн человек приняли участие в митинге в поддержку партии Эрдогана

Не менее 1,6 млн человек приняли в воскресенье участие в агитационном митинге в поддержку возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР).
Обновлено в 10:36
Хоккей

«Айлендерс» победил «Аризону» в юбилейном матче Троца

«Нью-Йорк Алендерс» обыграл «Аризону Койотс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Обновлено в 18:00
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 68,2% семей там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества.
Обновлено в 17:32
Политика

Патрушев: спецслужбы за год предотвратили 19 терактов

Силовики предотвратили в России 19 терактов в 2018 году. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Обновлено в 18:13
Политика

NBC: в Белом доме произошел раскол из-за санкций против Ирана

В администрации президента США Дональда Трампа произошел раскол из-за возможного дальнейшего ужесточения санкций против Ирана, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 17:48
Армия и оружие

NI оценило эффективность российского Су-35С

Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце

Ольга Бузова выкладывала фото и видео из Барселоны. Туда она отправилась чтобы отметить день рождения мамы.
Обновлено в 15:21
Политика

Порошенко обвинили в убийстве брата

Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.
Обновлено в 11:09
Политика

Захарова ответила на заявление Помпео о Голанах и Крыме

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала заявление государственного секретаря США Майка Помпео о Голанах и Крыме.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Дочь Началовой написала письмо умершей маме

Виктор Началов заявил, что 12-летняя дочь певицы написала письмо, обращенное к матери.
Обновлено вчера в 15:15
Экономика

Китай примет меры для повышения открытости финансового сектора

Власти Китая планируют принять комплекс мер для повышения открытости финансового сектора в целях создания благоприятной среды для иностранных инвесторов и улучшения качества обслуживания реального сектора экономики.
Обновлено вчера в 07:41
Происшествия

В летевший в Сочи самолет «Победы» попала молния

Лайнер с пассажирами летел в субботу из Казани в Сочи. После возращения пустым во Внуково самолет проходит необходимые технические проверки.
Обновлено в 09:20
Политика

Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором

"Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - отметил он.
Обновлено в 18:05
Технологии

В Петербурге проходят испытания атомного ледокола «Лидер»

Проект корабля был разработан специалистами Центрального конструкторского бюро «Айсберг».В настоящее время известно, что «Лидер» по размерам будет в два раза превышать атомный ледокол «Арктика».
Обновлено в 11:44
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии

Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено в 13:18
Футбол

Болельщики повесили баннер про Югославию на матче Россия–Казахстан

Обновлено в 10:33
Происшествия

Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше.
Обновлено в 18:13
Авто

Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года

2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
Обновлено в 01:30
Спорт

Тутберидзе впервые поделилась эмоциями после смерти матери

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала откровенное письмо, в котором рассказала о трудностях своей жизни, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:50
Футбол

Черчесов рассказал о настрое сборной перед игрой с Казахстаном

24 марта российская сборная одержала победу над командой Казахстана в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0. Игра прошла в Нур-Султане.
Обновлено в 12:47
Общество

В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено в 13:04
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Нидерландский футболист, нападающий французского клуба «Олимпик Лион» и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года. В 2015 году был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football. Отличается высокой скоростью, дриблингом, мощным ударом и техникой обработки мяча.
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