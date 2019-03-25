Футбол

Сборная Германии вырвала победу в матче с ГолландиейРоссийская газета 17:53

Нидерланды — Германия
2 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Амстердам Арена»
15′
Лерой Сане
34′
Серж Гнабри
Дэйли Блинд
38′
Райан Бабел
Стивен Бергвейн
46′
Маттейс Де Лигт
48′
Мемфис Депай
63′
70′
Леон Горетцка
Илкай Гюндоган
88′
Серж Гнабри
Марко Ройс
90′
Нико Шульц
Мартен де Рон
Люк де Йонг
90′+1′
В Амстердаме прошла одна из самых ярких встреч старта отборочного цикла чемпионата Европы-2020. В ней немцы, благодаря голу на последней минуте, одолели Голландию - 3:2. Казалось, уже в первом тайме Бундестим обеспечила себя комфортным преимуществом в два мяча.
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