Футбол

Сборная Германии вырвала победу над румынами и вышла в финал ЕвроЕвро-футбол.ру 14:06

Сборная Германии стала первым финалистом чемпионата Европы до 21 года, обыграв румынских соперников со счётом 4:2. Сборная Румынии пропустила первой, но на перерыв ушла с перевесом после дубля Георге Хаджи.
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Немецкий мастер-класс по штрафным и безумным концовкам. Германия — в финале молодежного Евро

Sport24.ru15:45

Румынский форвард Пушкаш забил 4 гола в 4 матчах на Евро U-21

Sports.ru15:59

Сборная Германии стала первым финалистом Евро-2019 U21

Чемпионат14:10

Германия одержала волевую победу над Румынией в полуфинале молодежного ЧЕ

Матч ТВ14:19

Германия вырвала победу в матче с Румынией и пробилась в финал молодежного чемпионата Европы

Спорт-Экспресс13:59

Евро-U21. Германия переиграла Румынию и стала первым финалистом турнира

Бомбардир.ру14:28

Йонуц Неделчару получил значок участника Олимпиады Токио 2020

Вся Уфа06:55
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Армия и оружие

Российских журналистов обстреляли в Донецке

Обновлено в 15:48
Футбол

«Зенит» получил wild card и впервые сыграет в Евролиге

Очень рассчитываем на переполненные трибуны на каждом матче и фирменную поддержку наших болельщиков, - прокомментировал получение wild card генеральный директор Зенита Александр Церковный.
Обновлено в 14:49
Технологии

«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Политика

Путин ответил на вопрос о преемнике

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике в интервью британской газете Financial Times.
Обновлено в 14:36
Политика

Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной

Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено в 12:32
Политика

Премьер Грузии заявил о необходимости сохранения российского турпотока

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе пообещал предпринять меры для сохранения туристического потока из России.
Обновлено в 12:28
Политика

Абхазия закрыла границу с Грузией

В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Наука

Неандертальцы вымерли, потому что не любили общаться с сородичами

Ученые провели анализ ДНК неандертальцев и выяснили, что эта ветвь человечества вела максимально оседлый образ жизни, почти не покидала ареал привычного обитания и редко встречалась с сородичами.
Обновлено в 13:39
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Обновлено вчера в 10:45
Игры

Юсеф Фарес обещает, что его новая игра будет безумной и не будет A Way Out 2

Глава студии Hazelight сообщил, что работает над новым проектом, но тот не имеет никакого отношения к успешному кооперативному боевику A Way Out, хотя в некоторых аспектах и напомнит Brothers: A Tale of Two Sons и A Way Out.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом

Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39
Общество

Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением

Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Политика

«Злостные нарушители». Климкин бессильно взбесился в ответ на дипломатическую ноту России

Недавний двухдневный ультиматум главы МИД Украины по украинским морякам, арестованным после провокации в Керченском проливе, Павла Климкина в адрес Москвы продолжился дипломатическим ответом с нашей стороны.
Обновлено в 01:47
Футбол

Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам

Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес

Кирилл Плетнев признался, что пока не готов к новым отношениям

Несколько недель назад стало известно, что Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев разводятся спустя всего год после заключения брака.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес

Клара Новикова сделала заявление насчет онкологии

Звезда "Аншлага" Клара Новикова ответила на слухи о том, что у нее нашли онкологическое заболевание и поэтому она якобы избегает публики.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Владелец ресторана в Болгарии оплевал россиянку с детьми

Владелец ресторана в Болгарии оплевал туристку из России с тремя детьми.
Обновлено в 14:16
Наука

Создана первая настоящая киберпчела, которая может летать

Обновлено в 11:08
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Экономика

ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»

ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Музыка

Умер основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников

Основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в возрасте 47 лет.
Обновлено вчера в 19:30
Политика

Турция через суд потребует от США $1,25 млрд при отказе поставлять F-35

Обновлено в 15:57
Футбол

Президент «Лиона»: «Ндомбеле точно стоит больше предложенных нам „Тоттенхэмом“ 45 млн евро»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что французский клуб согласовал с «Тоттенхэмом» продажу полузащитника Танги Ндомбеле.
Обновлено в 15:31
Гаджеты

VESA представила стандарт DisplayPort 2.0 с поддержкой 16К

Обновлено в 06:18
Происшествия

Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
Обновлено в 00:46
Авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Обновлено в 04:05
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Политика

В преддверии саммита G20 на Осаку надвигается мощный тайфун

В преддверии саммита японские метеорологи выступили с неприятным известием: на Осаку обрушился тропический циклон, который может перерасти в тайфун.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен

Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:54
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