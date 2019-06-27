Футбол
Сборная Германии вырвала победу над румынами и вышла в финал ЕвроЕвро-футбол.ру 14:06
Сборная Германии стала первым финалистом чемпионата Европы до 21 года, обыграв румынских соперников со счётом 4:2. Сборная Румынии пропустила первой, но на перерыв ушла с перевесом после дубля Георге Хаджи.
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