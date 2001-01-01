Футбол
Сборная Германии вспомнила о победе на чемпионате мира-2014Спорт-Экспресс 04:27
Пресс-служба сборной Германии вспомнила о победе на чемпионате мира-2014. 5 лет назад немцы в финале победили Аргентину благодаря голу Марио Гетце в дополнительное время.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:17, Вашингтон
Футбол
Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»
Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30
Происшествия
Захват спецназом США подлодки с кокаином показали на видео
Спецназ Береговой охраны США остановил в Мексиканском заливе полупогружную скоростную лодку, следовавшую с грузом кокаина к американским берегам.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову бездарностью
Виктория Лопырева Не обошлось и без укола в сторону Ольги Бузовой, которую Лопырева назвала бездарностью.
Обновлено в 06:02
Авто
Кроссовер Hyundai Venue принарядился для корейского рынка
Самой интересной стала топовая версия Flux, которая, в отличие от двух других, доступна для Hyundai Venue только на домашнем рынке.
Обновлено в 03:40
Политика
Глава «112 Украина» призвал Зеленского осудить нападение на телеканал
Генеральный директор канала «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главам МВД и СБУ с требованием осудить обстрел здания телеканала в Киеве из гранатомёта.
Обновлено в 05:37
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Петербурге найдено тело тележурналиста с простреленной головой
Мужчина, найденный с огнестрельным ранением головы на Васильевском острове в Петербурге, оказался тележурналистом Петром Миковым.
Обновлено в 04:50
Хоккей
Зернов считает, что Михеев сможет проявить себя в «Торонто»
Нападающий "Авангарда" Денис Зернов уверен, что его бывший партнер по омской команде форвард Илья Михеев сможет проявить себя в "Торонто".
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян, пишут СМИ
По данным издания, повышение МРОТ коснется приблизительно четырех миллионов россиян.
Обновлено в 06:05
Политика
Скабеева отреагировала на внесение Малахова в список «Миротворца»
Российская телеведущая Ольга Скабеева в телеграме отреагировала на внесение ведущего Андрея Малахова в базу "Миротворец".
Обновлено в 05:51
Экономика
Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом
Правительство одобрило пересмотр критериев нуждаемости семей, которым будут выплачиваться ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Появилось видео обстрела телеканала «112. Украина»
Накануне обстрела сотрудники телеканала обратились к международным организациям в связи с давлением из-за анонсированного нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».
Обновлено в 06:07
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Политика
Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Политика
Состоялся первый разговор Путина и Зеленского
Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено 11 июля в 12:02
Армия и оружие
Турция проводит военную операцию на севере Ирака
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Дзержинске загорелся ангар с макулатурой
«По прибытии установлено, что происходит горение макулатуры внутри металлического ангара на площади 2,4 тыс. кв. м. В 11:32 пожар локализован», — указали в ведомстве.
Обновлено в 05:53
Здоровье
Антибиотики и диарея: почему развивается и что делать?
Почему развивается жидкий стул при приёме антибиотиков и что с этим делать, рассказывает МедикФорум.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим
«Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — цитирует «РИА Новости» руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Бакина.
Обновлено вчера в 15:38
Общество
Меган Маркл обогатила королевскую семью на миллионы
Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала ключевым фактором, который помог продать больше памятных сувениров с символикой британской королевской семьи.
Обновлено вчера в 22:45
Энергетика
Законопроект о стабилизации цен на топливо повторно внесли в Госдуму
Комитет по бюджету внес в Государственную думу законопроект о корректировке демпфирующего механизма (по которому правительство частично возмещает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних), документ опубликован на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 12:17
Армия и оружие
В Турцию доставили новую партию элементов для российских С-400
В Турцию 13 июля доставили новую партию элементов для зенитно-ракетных комплексов С-400, передает телеканал NTV.
Обновлено в 04:33
Политика
«Вы считаете, что я идиот?»: Зеленский в Одессе лично потребовал от главы ГФС подать в отставку
После вступление в должность главы государства Зеленский не раз требовал активизировать борьбу с контрабандой.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина с любимым поделилась фотографией с отдыха на Кипре
Напомним, Надежда Бабкина и Евгений Гор уже давно живут вместе, но официально свои отношения они так и не оформили.
Обновлено в 02:37
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии
Обновлено вчера в 13:59
Футбол
Роналду прибыл на медосмотр в «Ювентус»
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду приехал на медицинское обследование в Турине, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Самолет Belavia выкатился за пределы ВПП в Киеве
Обновлено в 03:50