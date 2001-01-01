Пресс-служба сборной Германии вспомнила о победе на чемпионате мира-2014. 5 лет назад немцы в финале победили Аргентину благодаря голу Марио Гетце в дополнительное время.

Сборная Германии вспомнила о победе на чемпионате мира-2014

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