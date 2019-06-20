Футбол
Сборная Германии разгромила команду Сербии на молодежном ЕвроСоветский спорт 17:19
Футболисты сборной Германии разгромили коллектив из Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы для игроков до 21 года. Встреча завершилась со счетом 6:1. В составе победителей отличились Марко Рихтер, Джан-Лука Вальдшмидт (дубль), а также Махмуд Дахуд, Арней Майер и Джан-Лука Вальдшмидт.
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