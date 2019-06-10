Футбол

Сборная Германии разгромила эстонцев со счетом 8:0 в отборе Евро-2020РИА Новости вчера в 16:59

Германия — Эстония
8 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Опель Арена»
Марко Ройс
10′
Серж Гнабри
17′
Леон Горетцка
20′
25′
Йонас Тамм
Илкай Гюндоган
26′
Марко Ройс
37′
Нико Шульц
Марсель Хальстенберг
46′
Илкай Гюндоган
Юлиан Дракслер
53′
59′
Артем Дмитриев
Маттиас Кяйт
Серж Гнабри
62′
Марко Ройс
Тимо Вернер
65′
71′
Сергей Зенёв
Хенрик Оямаа
Тимо Вернер
79′
82′
Константин Васильев
Vladislav Kreida
Лерой Сане
88′
Сборная Германии по футболу одержала уверенную победу над командой Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча группы C, прошедшая во вторник в Майнце, завершилась со счетом 8:0 в пользу сборной Германии.
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