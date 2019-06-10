Футбол

Сборная Германии разгромила эстонцев со счетом 8:0 в отборе Евро-2020РИА Новости 16:59

Сборная Германии по футболу одержала уверенную победу над командой Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча группы C, прошедшая во вторник в Майнце, завершилась со счетом 8:0 в пользу сборной Германии.
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Германия — Эстония — 8:0. Видеообзор матча квалификации ЧЕ-2020

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В будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней.
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Люди остались верны типажу бывшего романтического партнера

При выборе романтического партнера человек во многом опирается на свой опыт: если прошлые отношения закончились неудовлетворительно, при построении новых те качества, которые привели к недопониманию и разрыву, человек скорее всего будет избегать.
Обновлено в 12:07
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Шоу-бизнес

Надежда Михалкова пересеклась с Резо Гигинеишвили и его новой девушкой

Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили давно развелись, но остались в приятельских отношениях.
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Политика

Киев нашел новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 21:09
Политика

Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".
Обновлено в 18:21
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Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»

Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
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Армия и оружие

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«Идея всегда заключалась в том, что на Крайнем Севере у нас низкая напряженность, и мы должны попытаться продолжать работу по поддержанию низкой напряженности на Крайнем Севере, несмотря на то, что мы видим больше военного присутствия, особенно российского потенциала, здесь, на Крайнем Севере», — заявил генсек НАТО.
Обновлено в 22:20
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
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Huawei может заменить Android на российскую ОС «Аврора»

Производитель смартфонов Huawei, из-за санкций США потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может найти ей замену в России.
Обновлено вчера в 16:43
Музыка

Radiohead выложили 18 часов неизданных записей после атаки хакеров

Группа Radiohead опубликовала в интернете 18 часов записей, которые ранее не показывали широкой публике.
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Президент Украины Владимир Зеленский вновь отменил несколько указов, подписанных предыдущим главой государства Петром Порошенко, следует из документов, опубликованных пресс-службой украинского лидера.
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Финансы

Тимошенко заявила о падении экономики Украины

Украинская экономика находится в плачевном состоянии и продолжает падать, заявила лидера партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
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Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах

Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах.
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Культура

Умер участник шоу «Голос» Сафиулин

Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин умер в возрасте 44 лет. Об этом РБК заявила его супруга Екатерина Огарева.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Саратовской области проверяют данные о выброшенных копиях паспортов

Следователи в городе Балаково Саратовской области проводят проверку сообщения о том, что в заброшенном здании обнаружены коробки и мешки с копиями паспортов и банковских договоров, сообщило во вторник областное СУСК.
Обновлено в 15:27
Происшествия

В Польше обнаружили возможный вход в Янтарную комнату

ИА «Ореанда-Новости» Специалисты при раскопках в польском городе Мамерки отыскали вход в туннель, который может привести к легендарной Янтарной комнате.
Обновлено в 06:05
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В аэропорту Хитроу появилось граффити Бэнкси

В лондонском аэропорту Хитроу появилось граффити художника Бэнкси. Об этом он 11 июня сообщил в своем Instagram.
Обновлено в 21:59
Общество

В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
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МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
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На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером

Обновлено в 12:11
Общество

Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»

В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
Обновлено в 12:40
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