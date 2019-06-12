Футбол
Сборная Германии разгромила эстонцев со счетом 8:0 в отборе Евро-2020РИА Новости 16:59
Сборная Германии по футболу одержала уверенную победу над командой Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча группы C, прошедшая во вторник в Майнце, завершилась со счетом 8:0 в пользу сборной Германии.
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