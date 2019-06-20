Футбол

Сборная Германии разгромила Сербию на молодежном ЕвроГазета.Ru вчера в 17:49

Сборная Германии разгромила национальную команду Сербии в матче молодежного чемпионата Европы для игроков до 21 года, сообщает Sport24.
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Сборная Германии разгромила команду Сербии на молодежном Евро

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