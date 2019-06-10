Сборная Германии разгромила Эстонию со счетом 8:0Российская газета вчера в 16:57

Гнабри оформил дубль, еще по голу в свой актив записали Тимо Вернер и Лерой Зане. В параллельной встрече этой группы под литерой "С" Северная Ирландия обыграла в гостях Белоруссию со счетом 1:0 и осталась лидером. В активе этой сборной 12 очков, у Германии - девять.

Все про Спорт ру

Технологии WhatsApp собрался судиться со своими пользователями Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.

Футбол Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.

Футбол Влашич сделал выбор между ЦСКА и «Бешикташем» В прошедшем сезоне Влашич принял участие в 31 матче за ЦСКА во всех турнирах. В активе хорвата восемь голов и семь результативных передач.

Авто Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.

Политика Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграму по случаю Дня России.

Футбол Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.

Происшествия Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Политика В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.

Происшествия Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день.

Музыка Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.

Происшествия Число жертв пожара в психбольнице Одессы возросло до семи В Одессе 11 июня умер ещё один пострадавший в результате пожара в психбольнице. Таким образом общее число погибших возросло до семи.

Игры Opera представила браузер для геймеров Разработчики Opera анонсировали "первый в мире браузер для геймеров" — спецверсию просмотрщика, адаптированную под нужды любителей видеоигр.

Общество Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.

Общество В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов Законодательный совет Гонконга отложил заседание, на котором должны быть рассмотрены поправки в закон об экстрадиции, на фоне акции протеста, сообщает South China Morning Post.

Общество В России меняются правила выезда детей за границу Правила выезда детей из России за границу изменятся с 12 июня.

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала, как ее дети учатся кататься на роликах К радости поклонников, иногда звезда делает исключение. Например, вчера она показала, как ее сын и дочь учатся кататься на роликах.

Шоу-бизнес Любовь Толкалина показала стройные ноги в образе танцовщицы варьете Актриса предстала перед поклонниками в образе сексуальной танцовщицы варьете, показав стройные ноги.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.

Авто Самые старые машины в России продают на Дальнем Востоке Согласно представленной выкладке, самые «свежие» подержанные машины продаются в северо-западной части России, а самые «уставшие» — на востоке страны.

Гаджеты Foxconn перенесет производство iPhone из Китая в случае необходимости Янг Лю добавил, что Apple пока не просила перенести производство из Китая, однако Foxconn готова быстро реагировать на ситуацию.