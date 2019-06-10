Футбол

Сборная Германии разгромила Эстонию со счетом 8:0Российская газета вчера в 16:57

Германия — Эстония
8 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Опель Арена»
Марко Ройс
10′
Серж Гнабри
17′
Леон Горетцка
20′
25′
Йонас Тамм
Илкай Гюндоган
26′
Марко Ройс
37′
Нико Шульц
Марсель Хальстенберг
46′
Илкай Гюндоган
Юлиан Дракслер
53′
59′
Артем Дмитриев
Маттиас Кяйт
Серж Гнабри
62′
Марко Ройс
Тимо Вернер
65′
71′
Сергей Зенёв
Хенрик Оямаа
Тимо Вернер
79′
82′
Константин Васильев
Vladislav Kreida
Лерой Сане
88′
Гнабри оформил дубль, еще по голу в свой актив записали Тимо Вернер и Лерой Зане. В параллельной встрече этой группы под литерой "С" Северная Ирландия обыграла в гостях Белоруссию со счетом 1:0 и осталась лидером. В активе этой сборной 12 очков, у Германии - девять.
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