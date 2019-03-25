Футбол

Сборная Германии обыграла команду Нидерландов в матче отбора ЧЕ-2020ТАСС вчера в 17:52

Нидерланды — Германия
2 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
15′
Лерой Сане
34′
Серж Гнабри
Дэйли Блинд
38′
Райан Бабел
Стивен Бергвейн
46′
Маттейс Де Лигт
48′
Мемфис Депай
63′
70′
Леон Горетцка
Илкай Гюндоган
88′
Серж Гнабри
Марко Ройс
90′
Нико Шульц
Мартен де Рон
Люк де Йонг
90′+1′
Сборная Германии одержала победу над командой Нидерландов со счетом 3:2 в гостевом матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Германия вырвала победу у Нидерландов! В Амстердаме было горячо (видео)

Советский спортвчера в 17:52

Нидерланды отыгрались с 0:2, но уступили немцам, Белоруссия проиграла Северной Ирландии

Матч ТВвчера в 17:36

Де Лигт о падении перед голом Сане: «Было скользко, мне не повезло»

Sports.ruвчера в 22:16

Сборная Германии выиграла у Голландии на ее поле впервые за 23 года

Спорт-Экспрессвчера в 18:32

Голландия — Германия — 2:3. Видеообзор отборочного матча Евро-2020

Sport24.ruвчера в 18:22

Германия вырвала победу у Голландии, но провалила второй тайм. Лёв пока не построил новую машину

Eurosport.ruвчера в 18:52

Нидерланды – Германия – 2:3, 24 марта 2019, обзор матча отбора Евро-2020

Чемпионатвчера в 17:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:18, Ашберн
Политика

Принц Чарльз прибыл с историческим визитом на Кубу

Обновлено вчера в 19:12
Происшествия

В летевший в Сочи самолет ударила молния

В летевший в Сочи самолет ударила молния, информирует РБК со ссылкой на пресс-службу сочинского аэропорта.
Обновлено вчера в 08:18
Политика

S7 Space подтвердила отмену заказа на украинские ракеты «Зенит»

Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

На военной базе США в Японии произошел взрыв

Взрыв произошел на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран на японском острове Окинава, сообщает NHK.
Обновлено вчера в 22:34
Общество

Дочь маршала Конева отказалась судиться с Comedy Woman

Обновлено вчера в 13:05
Происшествия

С начала 2019 года в России зафиксировано более 2000 лжеминирований

С начала 2019 года в России зафиксированы более 2 тыс. ложных сообщений о минировании различных объектов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:31
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР

Обновлено вчера в 13:05
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено вчера в 05:49
Политика

Назарбаев сказал Путину об отставке до публичного заявления

Обновлено вчера в 07:32
Футбол

Российские футболисты обыграли сборную Казахстана

Обновлено вчера в 11:56
Происшествия

В Якутске незаконно производили и продавали лекарство

Установлено, что ООО «Витор» производило и сбывало «Кислород медицинский газообразный» фтизиатрическому отделению ГБУ Якутии и Центру экстренной помощи, Республиканской больницы.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Обновлено вчера в 18:13
Футбол

Определились все участники Кубка Африки-2019

Сборная ЮАР обыграла Ливию (2:1) в заключительном матче квалификации Кубка Африки и вышла в финальную часть турнира.
Обновлено вчера в 16:31
Шоу-бизнес

Ольга Бузова колко высказалась в адрес женщин с большой грудью

Обновлено вчера в 21:41
Авто

Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина

По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено вчера в 01:00
Политика

Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может беспрепятственно трансформироваться в многостороннее международное соглашение.
Обновлено вчера в 18:05
Общество

В Минобрнауки анонсировали увеличение числа бюджетных мест в вузах

В пресс-службе Минобрнауки отметили, что увеличение числа бюджетных мест по указанным направлениям формировалась с учётом необходимости подготовки кадров по этим специальностям.
Обновлено в 00:00
Политика

Вучич заявил, что Сербия не хочет вступать в НАТО

В воскресенье, 24 марта, сербский президент Александар Вучич на церемонии в память о жертвах агрессии НАТО на Югославию в 1999 году в Нише заявил, что народ Сербии не хочет членства в НАТО.
Обновлено вчера в 18:27
Экономика

Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей

Обновлено вчера в 23:36
Общество

Соединены пролеты железнодорожной части Крымского моста

В инфоцентре сообщили, что к декабрю 2019 года на железнодорожной части Крымского моста будут готовы пути, системы освещения, безопасности и связи.
Обновлено вчера в 06:55
Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессии

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Экономика

«Замороженные» пенсии вернут, когда рубль обесценится на 70%

На правительственном часе с участием главы Минтруда Максима Топилина аудитор Светлана Орлова отметила, что из-за многолетней «заморозки» накопительных пенсий средний размер накопительной части не превышает 900 рублей, и «эта сумма не влияет на доход пенсионера».
Обновлено вчера в 16:51
Армия и оружие

В центральной части Израиля сработали сирены тревоги

Сирены тревоги сработали в понедельник утром в густонаселенной центральной части Израиля, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах.
Обновлено вчера в 23:43
Финансы

Что произойдет с рублем после заседания Банка России

По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00
Спорт

Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 12:19
Гаджеты

Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае

Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
Обновлено вчера в 10:26
Политика

В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа

Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие

Военный корабль и патрульный катер США прошли через Тайваньский пролив

Обновлено вчера в 20:35
Общество

Врио Челябинской области Алексей Текслер завел аккаунт в Instagram

Обновлено 23 марта в 07:54
Здоровье

В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами

В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.
Обновлено вчера в 19:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное