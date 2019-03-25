Футбол
Сборная Германии обыграла команду Нидерландов в матче отбора ЧЕ-2020ТАСС 17:52
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Амстердам Арена»
|15′
Лерой Сане
|34′
Серж Гнабри
Дэйли Блинд
|38′
Райан Бабел
Стивен Бергвейн
|46′
Маттейс Де Лигт
|48′
Мемфис Депай
|63′
|70′
Леон Горетцка
Илкай Гюндоган
|88′
Серж Гнабри
Марко Ройс
|90′
Нико Шульц
Мартен де Рон
Люк де Йонг
|90′+1′
|53%
|Владение мячом
|47%
|2
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|7
|4
|Сейвы вратарём
|4
|4
|Офсайды
|1
|9
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Нидерланды
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Силлесен
22
Думфрис
3
Де Лигт
4
ван Дейк
17
Блинд
19
де Йонг
8
Вейналдум
21
Де Йонг
11
Промес
10
Депай
7
Бергвейн
1
Нойер
15
Зюле
4
Гинтер
16
Рюдигер
2
Керер
8
Кроос
21
Гюндоган
6
Киммих
14
Шульц
11
Ройс
19
Сане
Германия
Расстановка 3‑5‑2
Сборная Германии одержала победу над командой Нидерландов со счетом 3:2 в гостевом матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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