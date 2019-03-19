Сборная Германии не справилась с Сербией в товарищеском матчеМатч ТВ вчера в 17:38

В товарищеском матче сборная Германии принимала сборную Сербии. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Счет был открыт гостями уже на 12-й минуте: мяч в ворота Мануэля Нойера забил нападающий сербов Лука Йович. Для футболиста этот гол стал дебютным в составе сборной.

Сборная Германии не справилась с Сербией в товарищеском матче

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