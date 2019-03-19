Футбол

Сборная Германии не справилась с Сербией в товарищеском матчеМатч ТВ вчера в 17:38

Германия — Сербия
1 – 1
Матч завершён
Товарищеские матчи, вчера
Стадион «Фольксваген-Арена»
12′
Лука Йович
Кай Хавертц
Марко Ройс
46′
Мануэль Нойер
Марк-Андре тер Штеген
46′
Юлиан Брандт
Леон Горетцка
56′
62′
Сергей Милинкович-Савич
Саша Лукич
63′
Мият Гачинович
Неманья Радонич
Леон Горетцка
69′
70′
Лука Йович
Милан Павков
79′
Дарко Лазович
Андрия Живкович
79′
Мирослав Богосавац
Стефан Митрович
88′
Неманья Максимович
Бранко Йовичич
Лукас Клостерманн
Тило Керер
90′
90′+3′
Милан Павков
Лерой Сане
Нико Шульц
90′+6′
В товарищеском матче сборная Германии принимала сборную Сербии. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Счет был открыт гостями уже на 12-й минуте: мяч в ворота Мануэля Нойера забил нападающий сербов Лука Йович. Для футболиста этот гол стал дебютным в составе сборной.
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