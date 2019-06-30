Сборная Гаити отыгралась с 0:2 и вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФSport24.ru 21:33

В ночь на 30 июня прошел первый четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ Гаити — Канада. Встреча прошла в Хьюстоне и завершилась победой сборной Гаити со счетом 3:2.

Сборная Гаити отыгралась с 0:2 и вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ

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