Футбол
Сборная Гаити отыгралась с 0:2 и вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФSport24.ru 21:33
В ночь на 30 июня прошел первый четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ Гаити — Канада. Встреча прошла в Хьюстоне и завершилась победой сборной Гаити со счетом 3:2.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:30, Вашингтон
Общество
Гидрометцентр прогнозирует сложную паводковую ситуацию в Красноярском крае до 1-2 июля
Паводковая ситуация в Красноярском крае будет сложной до 1-2 июля, сообщил в субботу ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 12:04
Общество
Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации
Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено в 22:56
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Обновлено в 14:16
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Обновлено в 20:17
Музыка
Алибасов набирает трансгендеров в группу «На-На»
Обновлено в 19:47
Экономика
Чем занялись бывшие операторы азартных игр в России
Чем занялись бывшие операторы азартных игр в России 1 июля исполнится десять лет запрету в России казино и игровых автоматов за пределами специально выделенных зон.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Подросток умер после вечеринки в Подмосковье
В Московской области подросток скончался после вечеринки с друзьями.
Обновлено в 13:44
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии
Обновлено в 17:37
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено в 13:53
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено в 22:00
Общество
В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт
В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин", сообщили власти города.
Обновлено в 22:13
Шоу-бизнес
Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов
Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено в 19:26
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено в 08:42
Футбол
«Крылья Советов» проиграли «Хайдуку»
Обновлено в 13:55
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Наука
Установлено число жертв Тунгусского метеорита
Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено в 11:00
Кино
«Звездные войны» продолжатся без Дейзи Ридли
Персонажа Дейзи Ридли не будет в следующих частях франшизы "Звездные войны", сообщает Le Figaro.
Обновлено в 18:24
Общество
В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
Обновлено вчера в 10:34
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
Обновлено в 09:57
Политика
Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом
Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено вчера в 09:19
Спорт
Народная музыка и Тимати. Как прошел День России в фан-зоне Европейских игр в Минске
В субботу в главной фан-зоне Европейских игр в Минске прошел День России.
Обновлено в 16:37
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20
Владимир Путин в ходе встречи с Ангелой Меркель на саммите "большой двадцатки" заметил растерянность немецкого лидера, перепутавшей место, где она должна была сесть.
Обновлено в 21:42
Политика
Трамп подшутил над принцем Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в Японии.
Обновлено в 22:09
Футбол
«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче
Капитанскую повязку надел Бранислав Иванович.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Центральная городская ярмарка загорелась в Магнитогорске
Обновлено в 21:28
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
Хоккей
Клуб НХЛ «Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону» на Гальченюка
Обновлено в 20:22