Футбол

Сборная Гаити отыгралась с 0:2 и вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФSport24.ru 21:33

В ночь на 30 июня прошел первый четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ Гаити — Канада. Встреча прошла в Хьюстоне и завершилась победой сборной Гаити со счетом 3:2.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборная Гаити отыгралась с 0:2 и вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ

Sport24.ru21:33

Кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала. Мексика против Коста-Рики, Канада играет с Гаити

Sports.ru08:20

Сборная Гаити обыграла Канаду и вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Спорт-Экспресс20:59

Очоа и Хименес включены в стартовый состав Мексики на четвертьфинал Кубка КОНКАКАФ

Матч ТВ21:22

Очоа и Хименес включены в стартовый состав Мексики на четвертьфинал Кубка КОНКАКАФ

Sportbox.RU21:22

Кубок КОНКАКАФ. Прогноз экспертов на матч Гаити – Канада

Букмекеры.рфвчера в 17:29

Прогноз и ставка на матч Гаити - Канада, 1/4 финала Золотого Кубка

ODDS.ruвчера в 11:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:30, Вашингтон
Общество

Гидрометцентр прогнозирует сложную паводковую ситуацию в Красноярском крае до 1-2 июля

Паводковая ситуация в Красноярском крае будет сложной до 1-2 июля, сообщил в субботу ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 12:04
Общество

Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено в 22:56
Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Обновлено в 14:16
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Обновлено в 20:17
Музыка

Алибасов набирает трансгендеров в группу «На-На»

Обновлено в 19:47
Экономика

Чем занялись бывшие операторы азартных игр в России

Чем занялись бывшие операторы азартных игр в России 1 июля исполнится десять лет запрету в России казино и игровых автоматов за пределами специально выделенных зон.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Подросток умер после вечеринки в Подмосковье

В Московской области подросток скончался после вечеринки с друзьями.
Обновлено в 13:44
Общество

Несколько часов в центре грузинской столицы продолжается Марш свободы

Обновлено в 15:01
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии

Обновлено в 17:37
Автоспорт

Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

Обновлено в 13:53
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено в 22:00
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 15:51
Общество

В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин", сообщили власти города.
Обновлено в 22:13
Шоу-бизнес

Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов

Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено в 19:26
Общество

Skyscanner выясняет причину проблемы с покупкой авиабилетов в Крым

Обновлено в 08:59
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено в 08:42
Футбол

«Крылья Советов» проиграли «Хайдуку»

Обновлено в 13:55
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Наука

Установлено число жертв Тунгусского метеорита

Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено в 11:00
Кино

«Звездные войны» продолжатся без Дейзи Ридли

Персонажа Дейзи Ридли не будет в следующих частях франшизы "Звездные войны", сообщает Le Figaro.
Обновлено в 18:24
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено вчера в 10:34
Общество

Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
Обновлено в 09:57
Политика

Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом

Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено вчера в 09:19
Спорт

Народная музыка и Тимати. Как прошел День России в фан-зоне Европейских игр в Минске

В субботу в главной фан-зоне Европейских игр в Минске прошел День России.
Обновлено в 16:37
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20

Владимир Путин в ходе встречи с Ангелой Меркель на саммите "большой двадцатки" заметил растерянность немецкого лидера, перепутавшей место, где она должна была сесть.
Обновлено в 21:42
Политика

Трамп подшутил над принцем Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в Японии.
Обновлено в 22:09
Футбол

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче

Капитанскую повязку надел Бранислав Иванович.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Центральная городская ярмарка загорелась в Магнитогорске

Обновлено в 21:28
Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
Хоккей

Клуб НХЛ «Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону» на Гальченюка

Обновлено в 20:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное