Футбол

Сборная Франции в Сен-Дени разгромила ИсландиюНева Спорт 01:09

Франция — Исландия
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Стад де Франс»
Самюэль Умтити
12′
51′
Биркир Бьярнасон
57′
Рунар Мар Сигурйонссон
Арноур Ингви Траустасон
62′
Альберт Гудмундссон
Альфред Финнбогасон
Оливье Жиру
68′
Килиан Мбаппе
78′
Н'Голо Канте
Тома Лемар
80′
Антуан Гризманн
84′
84′
Биркир Саеварссон
Ари Скуласон
Левен Курзава
Преснел Кимпембе
85′
Оливье Жиру
Мусса Сиссоко
90′
Антуан Гризманн
90′+1′
В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Франции дома обыграла команду Исландии со счетом 4:0. В составе хозяев по голу забили Самюэль Умтити на 12-й минуте, Оливье Жиру на 68-й минуте, Килиан Мбаппе на 78-й минуте и Антуан Гризманн на 84-й минуте.
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