Футбол
Сборная Франции в Сен-Дени разгромила ИсландиюНева Спорт 01:09
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Стад де Франс»
Самюэль Умтити
|12′
|51′
Биркир Бьярнасон
|57′
Рунар Мар Сигурйонссон
Арноур Ингви Траустасон
|62′
Альберт Гудмундссон
Альфред Финнбогасон
Оливье Жиру
|68′
Килиан Мбаппе
|78′
Н'Голо Канте
Тома Лемар
|80′
Антуан Гризманн
|84′
|84′
Биркир Саеварссон
Ари Скуласон
Левен Курзава
Преснел Кимпембе
|85′
Оливье Жиру
Мусса Сиссоко
|90′
Антуан Гризманн
|90′+1′
Франция
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Льорис
2
Павар
4
Варан
5
Умтити
3
Кимпембе
6
Погба
7
Гризманн
8
Лемар
10
Мбаппе
17
Сиссоко
14
Матюиди
1
Хадльдоурссон
23
Скуласон
5
Ингасон
14
Арнасон
6
Сигурдссон
18
Магнуссон
21
Траустасон
17
Гуннарссон
8
Бьярнасон
10
Сигурдссон
11
Финнбогасон
Исландия
Расстановка 5‑3‑2
В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Франции дома обыграла команду Исландии со счетом 4:0. В составе хозяев по голу забили Самюэль Умтити на 12-й минуте, Оливье Жиру на 68-й минуте, Килиан Мбаппе на 78-й минуте и Антуан Гризманн на 84-й минуте.
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Исландия с разгромным счетом проиграла Франции в рамках квалификации Евро-2020
Газета.Ruвчера в 18:29
Гол Жиру помог Франции разгромить Исландию в матче отборочного турнира Евро-2020
Советский спортвчера в 17:35
Мы тоже не знали, но Жиру — зверь. Наколотил за Францию больше Трезеге, Папена и Зидана
Sport24.ruвчера в 18:15
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