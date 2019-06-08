Футбол
Сборная Франции проиграла Турции в матче отбора Евро-2020LiveSport.ru вчера в 16:44
Сборная Турции одержала домашнюю победу над командой Франции (2:0) в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
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Франция впервые за 10 лет вообще не била в створ. Турция просто смяла команду Дешама
Sports.ruвчера в 19:42
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