Сборная Франции разгромила Молдову в КишинёвеЕвро-футбол.ру вчера в 17:38

Свою фамилию на табло записал Амброс, добивший мяч в пустые ворота после звонкого удара в штангу от Дамашкана - 1:4. Чемпионы мира возглавили группу после первого же тура, опередив Исландию и Турцию по разнице забитых и пропущенных мячей.

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Шоу-бизнес Сыну Алёны Рапунцель сделали операцию на глаза A post shared by Алёна Рапунцель (@alenatoffi_official) on Mar 21, 2019 at 5:31am PDT Пока что после операции малыш чувствует себя хорошо.