Футбол

Сборная Франции разгромила Молдову в КишинёвеЕвро-футбол.ру вчера в 17:38

Свою фамилию на табло записал Амброс, добивший мяч в пустые ворота после звонкого удара в штангу от Дамашкана - 1:4. Чемпионы мира возглавили группу после первого же тура, опередив Исландию и Турцию по разнице забитых и пропущенных мячей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборная Франции разгромила Молдавию в первом матче квалификации Евро-2020

Советский спортвчера в 17:35

Сборная Молдовы забила Франции, но уступила чемпионам мира

Sputnik Молдовавчера в 17:47

Сборная Франции разгромила Молдавию в дебютном матче отборочного турнира Евро-2020

Матч ТВвчера в 17:39

Франция разгромила Молдавию, Турция обыграла Албанию

Спорт-Экспрессвчера в 17:39

Французы разгромили Молдавию в матче отборочного турнира Евро-2020

Газета.Ruвчера в 18:26

Сборная Франции разгромила Молдавию в матче отборочного турнира Евро-2020

Чемпионатвчера в 17:36

Молдова – Франция: будет ли разгром?

Все про Спорт ру21 марта в 11:06

Молдова - Франция. 22 марта 2019: Матч закончился со счетом 1:4

КП - Молдовавчера в 17:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 01:12, Ашберн
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Культура

Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине

Выступая на слушаниях, музыкант высказал мнение, что половина общества всё еще живет «в эпохе романтизма», говоря о Пушкине «наше всё».
Обновлено вчера в 14:44
Армия и оружие

Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НМ

Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии.
Обновлено вчера в 06:46
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

Обновлено 21 марта в 05:58
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал переговоры Медведчука и Бойко с Медведевым

Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз» прокомментировала встречу кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и украинского политика Виктора Медведчука с главой правительства России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась сегодня в подмосковной резиденции Горки-9.
Обновлено вчера в 15:50
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64

Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Единоборства

Владимир Токов победил Райана Уокера в дебютном бою в Bellator

В андеркарде турнира состоялся бой россиянина Владимира Токова и американца Райана Уокера.
Обновлено вчера в 19:45
Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку

Ключевая ставка в размере 7,75% годовых осталась неизменной. Центробанк при этом не исключил, что позже в этому году может снизить ставку.
Обновлено вчера в 07:22
Политика

Почему Терезу Мэй не допустили до обеда с лидерами ЕС

Обновлено вчера в 17:23
Политика

Глава парламента Киргизии обсудил с послом РФ изнасилование в Якутии

Просьбу обеспечить безопасность гражданам Киргизии на территории Якутии высказал глава киргизского парламента Дастанбек Джумабеков послу РФ Николаю Удовиченко, сообщили в пресс-службе заксобрания Киргизии.
Обновлено вчера в 22:38
Культура

Названы самые популярные места Москвы для съемок фильмов

Самым популярным местом для съемок фильмов и сериалов за год стал парк «Зарядье».
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия

В Колумбии женщина скончалась после 5-часового секс-марафона

Выяснилось, что причиной смерти женщины стала остановка сердца. В ее организме алкоголь и наркотики.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

Гороскоп на 23 марта: Раки поделятся добром, а Весы посчитают деньги для бюджета

Увы, но гороскоп не склоняет Тельца к трудовым (да и вообще любым другим) подвигам, и с этим необходимо смириться.
Обновлено вчера в 13:16
Общество

В воскресенье на Земле ожидается магнитная буря

Эксперты оценили вероятность возникновения магнитной бури рано утром в воскресенье в 30%. Это означает, что буря будет относительно слабой.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес

Ушла из жизни первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Обновлено в 00:55
Происшествия

В Прикамье четырех девушек осудили за жестокое изнасилование подруги

Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

СК завел дело на экс-главу новосибирского управления ГИБДД

Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие

Спецназ ЮВО подняли в Ростовской области по тревоге для учений

Обновлено вчера в 06:15
Общество

В Коми умер пенсионер, пожертвовавший детдому все свои сбережения

Обновлено вчера в 09:58
Политика

Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств

МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие

В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего

Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено вчера в 13:59
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Общество

Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусора

Обновлено вчера в 06:11
Авто

В Петербурге предложили сажать за скручивание пробега у машин

Инициатива предполагает изменение статьи, предусматривающей наказание за мошенничество во время реализации автотранспорта, в том числе бывшего в употреблении.
Обновлено вчера в 06:23
Кино

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт

«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено вчера в 00:31
Происшествия

Локализован пожар в строящемся павильоне на рынке в Уссурийске

Локализовано возгорание в строящемся павильоне на рынке в городе Уссурийске Приморского края.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес

Сыну Алёны Рапунцель сделали операцию на глаза

A post shared by Алёна Рапунцель (@alenatoffi_official) on Mar 21, 2019 at 5:31am PDT Пока что после операции малыш чувствует себя хорошо.
Обновлено вчера в 07:55
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Килиан Мбаппе
Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное