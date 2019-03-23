Футбол

Сборная Франции разгромила Молдову в КишинёвеЕвро-футбол.ру 17:38

Свою фамилию на табло записал Амброс, добивший мяч в пустые ворота после звонкого удара в штангу от Дамашкана - 1:4. Чемпионы мира возглавили группу после первого же тура, опередив Исландию и Турцию по разнице забитых и пропущенных мячей.
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Французы разгромили Молдавию в матче отборочного турнира Евро-2020

Газета.Ru18:26

Сборная Молдовы забила Франции, но уступила чемпионам мира

Sputnik Молдова17:47

Сборная Франции разгромила Молдову в Кишинёве

Евро-футбол.ру17:38

Франция разгромила Молдавию, Турция обыграла Албанию

Спорт-Экспресс17:39

Сборная Франции разгромила Молдавию в первом матче квалификации Евро-2020

Советский спорт17:35

Сборная Франции разгромила Молдавию в матче отборочного турнира Евро-2020

Чемпионат17:36

Сборная Франции разгромила Молдавию в дебютном матче отборочного турнира Евро-2020

Матч ТВ17:39

Молдова - Франция. 22 марта 2019: Матч закончился со счетом 1:4

КП - Молдова17:34
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Число жертв взрыва на химзаводе в Китае продолжает расти

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Политика

ЦИК отказался передать Грудинину мандат Жореса Алферова

Члены Центризбиркома проголосовали против передачи мандата Грудинину. За это проголосовал только один человек - представитель КПРФ в ЦИК.
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СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию

"Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook украинской спецслужбы.
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Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
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Спорт

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В прошлом году АвтоВАЗ продемонстрировал нулевую чистую прибыль по стандартам РСБУ, а всего лишь годом ранее производитель получил убыток в размере 12,4 миллиарда рублей.
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Шоу-бизнес

Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей

Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.
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Происшествия

В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта

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Обновлено в 11:24
Армия и оружие

Спецназ ЮВО подняли в Ростовской области по тревоге для учений

Обновлено в 06:15
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Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео

Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:40
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Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».
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Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции.
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Руководство ООН сделало заявление о статусе Голанских высот

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Обновлено в 13:45
Армия и оружие

МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА

Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чиновники должны популяризировать здоровый образ жизни и проходить пешком минимум по 5 км в день.
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Астрономы рассказывают о том, как начинается весна на других планетах и начинается ли.
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