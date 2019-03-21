Футбол
Сборная Франции разгромила Молдову в КишинёвеЕвро-футбол.ру вчера в 17:38
Свою фамилию на табло записал Амброс, добивший мяч в пустые ворота после звонкого удара в штангу от Дамашкана - 1:4. Чемпионы мира возглавили группу после первого же тура, опередив Исландию и Турцию по разнице забитых и пропущенных мячей.
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Сборная Франции разгромила Молдавию в первом матче квалификации Евро-2020
Советский спортвчера в 17:35
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