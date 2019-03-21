Сборная Франции разгромила Молдову в КишинёвеЕвро-футбол.ру вчера в 17:38

Свою фамилию на табло записал Амброс, добивший мяч в пустые ворота после звонкого удара в штангу от Дамашкана - 1:4. Чемпионы мира возглавили группу после первого же тура, опередив Исландию и Турцию по разнице забитых и пропущенных мячей.

Все про Спорт ру

Политика Порошенко заявил о возможном введении 13-ой пенсии на Украине Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране может быть введена «ежегодная 13-я пенсия» для людей, которые получают минимальную социальную выплату.

Политика Глава МИД Германии счел правильными бомбардировки Югославии НАТО Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО были «правильными».

Общество Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.

Политика Жителям ДНР выдадут полмиллиона российских паспортов В настоящее время на территорию уже завезли порядка полумиллиона (пятисот тысяч) бланков.

Происшествия Кемеровскому полицейскому запретили носить бороду на работе Полицейский в ответ подал в суд. По его мнению, наличие бороды у правоохранителей в России никакими правилами и законами не запрещено.

Армия и оружие НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.

Армия и оружие Порошенко: Вступление Украины в НАТО остановит конфликт в Донбассе Президент Украины Петр Порошенко рассказал о позитивных изменениях, которые ждут страну после ожидаемого вступления в НАТО.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Соревнования проходили после Олимпийских игр в Пхенчхане, на которых Загитова завоевала золотую медаль.

Культура Сергей Шнуров предложил разогнать Минкульт в России Член общественного совета комитета Госдумы по культуре, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, принявший участие в мероприятии, заявил, что министерство культуры в России надо разогнать, пишет « Московский Комсомолец ».

Происшествия Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64 Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.

Здоровье В ВОЗ не рекомендуют пить много воды Координатор из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон в своем заявлении отметил, что не бывает стандарта, определяющего, какое количество воды необходимо выпивать человеку.

Шоу-бизнес У Меган Маркл может развиться деформация пальцев ног Серьезное беспокойство вызывает у британских врачей настоящая страсть герцогини Сассекской к туфлям на шпильках.

Происшествия Локализован пожар в строящемся павильоне на рынке в Уссурийске Локализовано возгорание в строящемся павильоне на рынке в городе Уссурийске Приморского края.

Политика Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции к Антарктиде Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства в 2019-2020 годах, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, документ опубликован на сайте кабинета министров.

Общество Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием республики Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил жителей Башкирии со 100-летием со дня образования республики.

Транспорт «Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет».

Авто Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом Зарубежные инсайдеры сообщают, что старт продаж Chevrolet Captiva в Таиланде намечен на лето 2019 года.

Политика Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Политика В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине Ранее украинская прокуратура заявила, жители Крыма смогут проголосовать на президентских выборах, которые пройдут на Украине 31 марта, в Киеве и других украинских городах.

Футбол Футболист Самедов считает, что быть главным тренером «Спартака» и хорошим человеком одновременно невозможно Б ывший футболист сборной России перешел в самарский клуб на правах свободного агента в начале 2019 года.

Футбол Стали известны все участники Международного Кубка чемпионов Напомним, что в прошлом году, несмотря на победу «Интера» над «Атлетико», Кубок благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей выиграл «Тоттенхэм».