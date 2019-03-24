Сборная Франции разгромила Исландию в отборочном матче Евро-2020Sportbox.RU 17:38

Сборная Франции на своем поле провела матч с командой Исландии в рамках второго тура отборочного турнира Евро-2020. Хозяева поля победили во встрече со счетом 4:0. На 12-й минуте матча Самюэль Юмтити вывел французов вперед. В середине второго тайма Оливье Жиру увеличил преимущество хозяев.

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