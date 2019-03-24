Футбол
Сборная Франции разгромила Исландию в отборе Евро-2020Sport24.ru 17:40
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Стад де Франс»
Самюэль Умтити
|12′
|51′
Биркир Бьярнасон
|57′
Рунар Мар Сигурйонссон
Арноур Ингви Траустасон
|62′
Альберт Гудмундссон
Альфред Финнбогасон
Оливье Жиру
|68′
Килиан Мбаппе
|78′
Н'Голо Канте
Тома Лемар
|80′
Антуан Гризманн
|84′
|84′
Биркир Саеварссон
Ари Скуласон
Левен Курзава
Преснел Кимпембе
|85′
Оливье Жиру
Мусса Сиссоко
|90′
Антуан Гризманн
|90′+1′
Франция
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Льорис
2
Павар
4
Варан
5
Умтити
3
Кимпембе
6
Погба
7
Гризманн
8
Лемар
10
Мбаппе
17
Сиссоко
14
Матюиди
1
Хадльдоурссон
23
Скуласон
5
Ингасон
14
Арнасон
6
Сигурдссон
18
Магнуссон
21
Траустасон
17
Гуннарссон
8
Бьярнасон
10
Сигурдссон
11
Финнбогасон
Исландия
Расстановка 5‑3‑2
Сборная Франции разгромила команду Исландии в отборочном этапе Евро-2020 со счетом 4:0. В составе победителей по голу забили Самюэль Умтити, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн. Благодаря этой победе Франция обошла Турцию в группе Н и вышла на первое место.
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Гол Жиру помог Франции разгромить Исландию в матче отборочного турнира Евро-2020
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