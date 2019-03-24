Футбол

Сборная Франции разгромила Исландию в отборе Евро-2020Sport24.ru 17:40

Франция — Исландия
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Стад де Франс»
Самюэль Умтити
12′
51′
Биркир Бьярнасон
57′
Рунар Мар Сигурйонссон
Арноур Ингви Траустасон
62′
Альберт Гудмундссон
Альфред Финнбогасон
Оливье Жиру
68′
Килиан Мбаппе
78′
Н'Голо Канте
Тома Лемар
80′
Антуан Гризманн
84′
84′
Биркир Саеварссон
Ари Скуласон
Левен Курзава
Преснел Кимпембе
85′
Оливье Жиру
Мусса Сиссоко
90′
Антуан Гризманн
90′+1′
Сборная Франции разгромила команду Исландии в отборочном этапе Евро-2020 со счетом 4:0. В составе победителей по голу забили Самюэль Умтити, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн. Благодаря этой победе Франция обошла Турцию в группе Н и вышла на первое место.
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