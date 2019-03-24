Сборная Франции разгромила Исландию в отборе Евро-2020Sport24.ru 17:40

Сборная Франции разгромила команду Исландии в отборочном этапе Евро-2020 со счетом 4:0. В составе победителей по голу забили Самюэль Умтити, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн. Благодаря этой победе Франция обошла Турцию в группе Н и вышла на первое место.

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