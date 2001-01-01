Футбол
Сборная Франции разгромила Андорру, Мбаппе забил 100-й гол в карьереProstoProSport 16:42
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Национальный»
|11′
Килиан Мбаппе
Жесус Рубио
|12′
|30′
Виссам Бен-Йеддер
|45′+1′
Флориан Товен
Алешандре Мартинес
Хорди Рубио
|58′
|60′
Курт Зума
|64′
Танги Ндомбеле
Мусса Сиссоко
|73′
Виссам Бен-Йеддер
Оливье Жиру
|77′
Курт Зума
|81′
Поль Погба
Хоан Сервос
Виктор Родригес
|81′
|81′
Флориан Товен
Тома Лемар
Жорди Алаэс
Хули Санчес
|85′
Андорра
Расстановка 4‑4‑2
1
Гомес
18
Рубио
20
Льовера
6
Лима
15
Сан Николас
23
Рубио
4
Ребес
3
Валес
22
Родригес
10
Санчес
8
Вьейра
1
Льорис
18
Дюбуа
15
Зума
19
Лангле
3
Менди
8
Лемар
17
Сиссоко
7
Гризманн
6
Погба
10
Мбаппе
9
Жиру
Франция
Расстановка 4‑5‑1
В составе победителей отличились нападающий Килиан Мбаппе (11-я минута), форвард Виссам Бен Йеддер (30), а также хавбек Флорьян Товен (45) и защитник Курт Зума (60). Отметим, что в этой игре 20-летний Мбаппе забил 100-й гол в профессиональной карьере.
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