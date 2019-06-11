Футбол
Сборная Франции разгромила Андорру, Мбаппе забил 100-й гол в карьереProstoProSport 16:42
В составе победителей отличились нападающий Килиан Мбаппе (11-я минута), форвард Виссам Бен Йеддер (30), а также хавбек Флорьян Товен (45) и защитник Курт Зума (60). Отметим, что в этой игре 20-летний Мбаппе забил 100-й гол в профессиональной карьере.
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