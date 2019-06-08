Футбол

Сборная Франции проиграла Турции в матче отбора Евро-2020LiveSport.ru вчера в 16:44

Сборная Турции одержала домашнюю победу над командой Франции (2:0) в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборная Франции впервые за 10 лет ни разу не попала в створ

Sport.ru01:59

Франция впервые за 10 лет не ударила в створ ворот

Советский спортвчера в 17:53

У сборной Франции не было ни одного удара в ворота в матче с Турцией

Спорт-Экспрессвчера в 17:45

Сборная Франции не нанесла ни одного удара в створ ворот впервые за 10 лет

Sport24.ruвчера в 20:14

Игроки сборной Франции ни разу не попали по воротам в матче с Турцией

Чемпионатвчера в 16:55

Сборная Турции обыграла Францию и возглавила группу отбора на Евро-2020

Матч ТВвчера в 16:43

Франция впервые за 10 лет вообще не била в створ. Турция просто смяла команду Дешама

Sports.ruвчера в 19:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:09, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта

Обновлено в 03:12
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Музыка

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Общество

В воскресенье петербуржцев ожидает ливень с грозой и градом

Обновлено вчера в 12:04
Общество

Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах

Доход главы Чечни Рамзана Кадырова в 2018 году составил 7,58 млн рублей, это следует из его декларации, сообщила пресс-служба главы и правительства Чечни.
Обновлено в 06:17
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол

Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50
Экономика

Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено 07 июня в 15:00
Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Общество

В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов, сам он остался ни с чем

Фермер из Астрахани Рустам Мудаев раскапывал яму под мусор, когда увидел в земле старинный бронзовый горшок — ковш бульдозера вывернул его из грунта вместе с костями.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» храма Христа Спасителя и Мавзолея

В воскресенье, 9 июня, анонимные сообщения о минировании поступили в 16 объектов в Москве, включая Останкинскую башню, храм Христа Спасителя и Мавзолей.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Фото: Младшую дочку звезды «Кухни» перепутали с мальчиком

Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская на своей странице Instagram опубликовала совместное фото с детьми.
Обновлено в 06:29
Общество

Рособрнадзор сообщил первые результаты ЕГЭ

В разрезе школьных предметов сообщается, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.
Обновлено вчера в 12:15
Политика

Представитель Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса

Войска Вооруженных сил Украины убивают в Донбассе мирных жителей – об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в прямом эфире телеканала "1+1".
Обновлено в 04:39
Гаджеты

Создан прибор для управления настроением

Японская компания Japan Display объявила об анонсе устройства Multi Sensory Device XVG-01, способного управлять настроением человека.
Обновлено в 06:22
Наука

Определен метаболический предел выносливости человека

Команда исследователей из Хантерского колледжа и Университет Дьюка решила, что это отличный шанс, чтобы провести исследование, посвященное выносливости человека.
Обновлено вчера в 07:29
Общество

Проректора РАНХиГС раскритиковали за высказывание об учителях

Замглавы Минпросвещения Павел Зенькович прокомментировал слова проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Ивана Федотова, назвавшего учителей закомплексованными неудачниками.
Обновлено вчера в 11:31
Шоу-бизнес

Похороны Бари Алибасова репетировали несколько лет назад

Обновлено в 06:23
Общество

Упаковка отравившего Алибасова «Крота» не соответствовала ГОСТу

Из заключения экспертов: «Маркировка товара противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32478–2013 „Товары бытовой химии“ и ГОСТа 31340–2013 „Предупредительная маркировка химической продукции“».
Обновлено в 05:59
Происшествия

Школьница утонула на соревнованиях по плаванию в российском лагере

В подмосковном детском лагере 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию.
Обновлено в 05:33
Наука

Ученые составили список катастроф, способных уничтожить человечество

Ученые составили список катастроф, способных уничтожить человечество.
Обновлено в 06:52
Общество

Представитель Алибасова показал, как можно перепутать сок и средство для труб

Обновлено в 03:08
Общество

Температура в Москве приближается к рекордной

В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.
Обновлено в 03:19
Происшествия

В Томской области в ДТП погибли два человека

Легковая машина сбила на обочине двух человек в воскресенье в Томской области, водитель и один пешеход погибли, сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 06:38
Политика

В Черногории решили добиваться автокефалии для православной церкви

Президент Черногории Мило Джуканович обратился к православному сообществу и заявил, что правительство постарается получить автокефалию для черногорской церкви от Сербской православной церкви.
Обновлено в 06:40
Политика

Борис Джонсон пригрозил не платить Евросоюзу за Brexit

Борис Джонсон, который занимал должность главы МИД в кабинете премьер-министра Терезы Мэй и считается фаворитом предвыборной гонки за пост лидера консервативной партии и главы кабинета министров, пообещал не выплачивать Евросоюзу отступные в сумме 39 миллиардов фунтов стерлингов (44 миллиардов долларов) без удовлетворяющей Лондон сделки.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Политика

Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в Раду

Экс-президент Украины Петр Порошенко в воскресенье в Киеве на съезде партии "Европейская солидарность" представил первую десятку ее списка кандидатов на выборы в Верховную раду.
Обновлено в 05:52
Футбол

«МЮ» выплатит Де Хеа 20 млн фунтов, если он немедленно уйдет в «ПСЖ»

Как считает издание, стороны могут прийти к консенсусу, однако де Хеа стоит быть осторожнее, так как «ПСЖ» также рассматривает на роль своего нового голкипера француза Уго Льориса из «Тоттенхэма».
Обновлено в 02:35
Футбол

Сегодня в Порту пройдет финальный матч футбольной Лиги Наций

Сегодня в решающем матче аншлаг точно будет гарантирован. Поскольку в финал вышли хозяева – Португальцы и сборная Нидерландов.
Обновлено в 03:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное