Футбол
Сборная Франции проиграла Турции в матче отбора Евро-2020LiveSport.ru 16:44
Сборная Турции одержала домашнюю победу над командой Франции (2:0) в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:52, Ашберн
Политика
Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата
Обновлено в 20:59
Армия и оружие
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии
По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
Обновлено в 18:21
Политика
В Казахстане стартовали президентские выборы
Избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента Казахстана открылись в большинстве регионов страны.
Обновлено в 21:16
Происшествия
Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест
Обновлено в 15:20
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Хоккей
Ялонен в недоумении от слов Воробьева
Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен прокомментировал слова Ильи Воробьева в скандальном интервью.
Обновлено в 13:09
Общество
Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби
Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 07:33
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Политика
Парламент Молдавии признал государство «захваченным»
Еще одно решение конституционный суд принял через несколько часов после избрания Гречаный спикером парламента.
Обновлено в 19:12
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Футбол
Россия — Сан-Марино 9:0
Обновлено в 12:50
Происшествия
На территории армянского монастыря Ахпат возник пожар
Обновлено в 18:00
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Общество
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
Новый пункт - за повторное самовольное подключение - предусматривает штраф для физлиц от 15 тысяч до 30 тысяч, для должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч или дисквалификацию от двух до трех лет, для юрлиц - штраф от 200 тысяч до 300 тысяч.
Обновлено в 20:15
Экономика
«Самое лучшее — это свой огород»: владикавказцы о ценах на фрукты и овощи
Бураев Алан, покупатель: «Черешня бьет по карману, поэтому лучше дождаться сезона, цена станет более разумной, тогда можно брать и наедаться, а самое лучшее — это свой огород, своя черешня» Много на рынке сейчас клубники.
Обновлено в 16:19
Политика
На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании
В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Обновлено вчера в 17:27
Наука
Найден способ понизить артериальное давление
Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.
Обновлено в 05:15
Авто
Названы топ-5 самых дорогих китайских кроссоверов в России
Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 самых дорогих китайских кроссоверов в России.
Обновлено в 14:26
Здоровье
В Самарской области оптимизируют станции переливания крови
Экспертная комиссия регионального Минздрава признала целесообразной идею об оптимизации станций переливания крови в Самарской области.
Обновлено в 11:21
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Авто
Тульский губернатор захотел себе президентский лимузин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин признался, что хотел бы себе приобрести лимузин проекта «Кортеж», на котором ездят президент и премьер-министр России.
Обновлено в 20:59
Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Лайнер «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в Пулково
Лайнер «Уральских авиалиний» был вынужден вернуться в аэропорт Пулково после вылета из-за сигнала о неисправности.
Обновлено в 18:48
Политика
Козак рассказал, кто должен определять внешнюю политику Молдавии
Спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что события в Молдавии - внутриполитический процесс, но Москве важно, чтобы внешнюю политику страны определяли силы, отражающие волю ее жителей.
Обновлено в 17:35