Сборная Франции обыграла команду МолдавииSoccer.ru вчера в 17:35

Сборная Франции одержала победу над командой Молдавии в матче первого тура отборочного турнира Евро-2020.

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