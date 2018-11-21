Футбол

Сборная Франции обыграла Уругвай благодаря голу Жиру с пенальти
Чемпионат
вчера в 17:00

Франция — Уругвай
1 – 0
Матч завершён
Товарищеские матчи, вчера
Стадион «Стад де Франс»
Килиан Мбаппе
Флориан Товен
36′
Мамаду Сако
Преснел Кимпембе
46′
Оливье Жиру
52′
60′
Федерико Вальверде
Джорджиан Де Арраскаэта
Блез Матюиди
Стивен Нзонзи
63′
Танги Ндомбеле
Набиль Фекир
70′
74′
Лукас Торрейра
Хонатан Родригес
79′
Родриго Бентанкур
Оливье Жиру
Алассан Плеа
80′
82′
Бруно Мендес
Антуан Гризманн
90′+2′
Антуан Гризманн
Мусса Сиссоко
90′+3′
В товарищеском матче сборная Франции принимала национальную команду Уругвая. Встреча команд состоялась на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась со счётом 1:0 в пользу французской команды.
Чемпионатвчера в 17:00

Подробнее о событии

Гризманн объяснил, почему доверил исполнение пенальти Жиру

Спорт-Экспресс05:17

Дидье Дешам: «Поступок Гризманна в отношении Жиру показывает, насколько хороша атмосфера в команде»

Sportbox.RU01:55

Дидье Дешам: «Поступок Гризманна в отношении Жиру показывает, насколько хороша атмосфера в команде»

Матч ТВ01:55

Гол Жиру принёс сборной Франции победу над Уругваем в контрольном матче

RT на русскомвчера в 18:05

Гол Жиру принес сборной Франции победу над уругвайцами в товарищеском матче

РИА Новостивчера в 17:22

Гол Жиру с пенальти принес Франции победу над Уругваем

Sport24.ruвчера в 16:53

Сборная Франции обыграла Уругвай благодаря голу Жиру с пенальти

Чемпионатвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Футбол

Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку

Форвард сборной России Артем Дзюба после поражения от Швеции (0:2) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги наций высказал слова благодарности болельщикам.
Обновлено в 05:12
Футбол

Селихов: из-за травмы потребовались специальные бутсы

Обновлено в 04:18
Футбол

Мбаппе и Неймар избежали серьезных травм

Неймар был заменен на 8-й минуте товарищеского матча между Бразилией и Камеруном из-за мышечных проблем, Мбаппе – из-за травмы плеча в матче Франция – Уругвай.
Обновлено в 04:51
Футбол

«Барселона» не сможет приобретать игроков «Ливерпуля» до 2021 года

Как утверждает источник, в сделку между двумя клубами, помимо прочего, входило условие, согласно которому "Барселона" не сможет приобретать футболистов "Ливерпуля" в течение трёх последующих лет.
Обновлено в 04:51
Футбол

Муниаин продлил контракт с «Атлетиком» до 2024 года

Новое соглашение действует до 30 июня 2024 года. 25-летний футболист выступает за первую команду "Атлетика" с 2009 года.
Обновлено в 05:05
Футбол

Сергей Прядкин: «Спартак» еще вернется на вершину таблицы

Напомним, после 14 туров Спартак набрал 19 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.
Обновлено в 05:15
Футбол

Экс-тренер «Реала» Лопетеги может возглавить сборную США

Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского "Реала" Хулен Лопетеги может возглавить национальную команду США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:10
Футбол

Кан может стать президентом «Баварии»

Экс-голкипер "Баварии" Оливер Кан может занять пост президента мюнхенского клуба.
Обновлено в 05:24
Футбол

Известный журналист сообщил, кто выиграет «Золотой мяч»

Известный итальянский спортивный журналист Танкреди Палмери поделился информацией о предстоящей церемонии вручения "Золотого мяча", передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:05
Футбол

Манчини: надеюсь, впереди у сборной Италии будут только победы

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги товарищеского матча с командой США.
Обновлено в 03:44
Футбол

Агент Погба провел переговоры с «Ювентусом»

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола провел переговоры с руководством «Ювентуса».
Обновлено в 03:20
Футбол

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет подписать Перишича

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в услугах нападающего «Интера» Ивана Перишича.
Обновлено в 04:43
Футбол

Определился состав дивизионов следующего розыгрыша Лиги наций УЕФА

Стал известен состав всех четырех дивизионов (лиг) следующего розыгрыша нового турнира под эгидой УЕФА - Лиги наций, который в текущем сезоне проводится впервые.
Обновлено в 03:04
Футбол

«Спартак» отказался платить 5 млн евро за полузащитника «Ростова»

Обновлено в 05:03
Футбол

Дешам: «Многим хотелось бы пережить то, что Франция пережила в июле»

Многим сборным хотелось бы пережить то, что мы пережили в июле.
Обновлено в 03:01
ещё по теме
Оливье Жиру
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Челси» и сборной Франции. Участник двух чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. В 2018 году в составе сборной стал чемпионом мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Уругвай
Государство
Государство в юго-восточной части Южной Америки, на побережье Атлантического океана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное