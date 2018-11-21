Футбол
Килиан Мбаппе
Флориан Товен
|36′
Мамаду Сако
Преснел Кимпембе
|46′
Оливье Жиру
|52′
|60′
Федерико Вальверде
Джорджиан Де Арраскаэта
Блез Матюиди
Стивен Нзонзи
|63′
Танги Ндомбеле
Набиль Фекир
|70′
|74′
Лукас Торрейра
Хонатан Родригес
|79′
Родриго Бентанкур
Оливье Жиру
Алассан Плеа
|80′
|82′
Бруно Мендес
Антуан Гризманн
|90′+2′
Антуан Гризманн
Мусса Сиссоко
|90′+3′
Франция
Расстановка 4‑4‑2
1
Льорис
2
Павар
17
Рами
3
Кимпембе
22
Менди
20
Товен
13
Канте
18
Фекир
15
Нзонзи
6
Сиссоко
8
Плеа
12
Кампанья
13
Суарес
3
Мендес
22
Касерес
17
Лаксальт
10
дэ Арраскаэта
15
Весино
6
Бентанкур
20
Родригес
9
Суарес
21
Кавани
Уругвай
Расстановка 4‑4‑2
В товарищеском матче сборная Франции принимала национальную команду Уругвая. Встреча команд состоялась на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась со счётом 1:0 в пользу французской команды.
Чемпионатвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Футбол
Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку
Форвард сборной России Артем Дзюба после поражения от Швеции (0:2) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги наций высказал слова благодарности болельщикам.
Обновлено в 05:12
Футбол
Селихов: из-за травмы потребовались специальные бутсы
Обновлено в 04:18
Футбол
Мбаппе и Неймар избежали серьезных травм
Неймар был заменен на 8-й минуте товарищеского матча между Бразилией и Камеруном из-за мышечных проблем, Мбаппе – из-за травмы плеча в матче Франция – Уругвай.
Обновлено в 04:51
Футбол
«Барселона» не сможет приобретать игроков «Ливерпуля» до 2021 года
Как утверждает источник, в сделку между двумя клубами, помимо прочего, входило условие, согласно которому "Барселона" не сможет приобретать футболистов "Ливерпуля" в течение трёх последующих лет.
Обновлено в 04:51
Футбол
Муниаин продлил контракт с «Атлетиком» до 2024 года
Новое соглашение действует до 30 июня 2024 года. 25-летний футболист выступает за первую команду "Атлетика" с 2009 года.
Обновлено в 05:05
Футбол
Сергей Прядкин: «Спартак» еще вернется на вершину таблицы
Напомним, после 14 туров Спартак набрал 19 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.
Обновлено в 05:15
Футбол
Экс-тренер «Реала» Лопетеги может возглавить сборную США
Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского "Реала" Хулен Лопетеги может возглавить национальную команду США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:10
Футбол
Кан может стать президентом «Баварии»
Экс-голкипер "Баварии" Оливер Кан может занять пост президента мюнхенского клуба.
Обновлено в 05:24
Футбол
Известный журналист сообщил, кто выиграет «Золотой мяч»
Известный итальянский спортивный журналист Танкреди Палмери поделился информацией о предстоящей церемонии вручения "Золотого мяча", передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:05
Футбол
Манчини: надеюсь, впереди у сборной Италии будут только победы
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги товарищеского матча с командой США.
Обновлено в 03:44
Футбол
Агент Погба провел переговоры с «Ювентусом»
Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола провел переговоры с руководством «Ювентуса».
Обновлено в 03:20
Футбол
«Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет подписать Перишича
«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в услугах нападающего «Интера» Ивана Перишича.
Обновлено в 04:43
Футбол
Определился состав дивизионов следующего розыгрыша Лиги наций УЕФА
Стал известен состав всех четырех дивизионов (лиг) следующего розыгрыша нового турнира под эгидой УЕФА - Лиги наций, который в текущем сезоне проводится впервые.
Обновлено в 03:04
Футбол
«Спартак» отказался платить 5 млн евро за полузащитника «Ростова»
Обновлено в 05:03
Футбол
Дешам: «Многим хотелось бы пережить то, что Франция пережила в июле»
Многим сборным хотелось бы пережить то, что мы пережили в июле.
Обновлено в 03:01