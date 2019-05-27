ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккеюИзвестия вчера в 17:03
Канада—
Финляндия
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Финал, вчера
Ши Теодор
|11'
|23'
Марко Анттила
|43'
Марко Анттила
|56'
Харри Песонен
Финская сборная завоевала золотые медали чемпионата мира в третий раз в истории (1995, 2011, 2019). 26 мая в Братиславе прошел матч за третье место чемпионата мира по хоккею. Сборная России со счетом 3:2 обыграла команду Чехии и завоевала бронзовые медали.
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