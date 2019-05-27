Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккеюИзвестия вчера в 17:03

Финская сборная завоевала золотые медали чемпионата мира в третий раз в истории (1995, 2011, 2019). 26 мая в Братиславе прошел матч за третье место чемпионата мира по хоккею. Сборная России со счетом 3:2 обыграла команду Чехии и завоевала бронзовые медали.

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею

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