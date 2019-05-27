Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккеюREGNUM вчера в 17:54

Финальный матч состоялся на арене имени Ондрея Непелы, собравшей более 9 тыс. зрителей. Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

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