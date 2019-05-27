ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккеюREGNUM вчера в 17:54

Канада
Финляндия
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Финал, вчера
Ши Теодор
11'
23'
Марко Анттила
43'
Марко Анттила
56'
Харри Песонен
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Финальный матч состоялся на арене имени Ондрея Непелы, собравшей более 9 тыс. зрителей. Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.
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