ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккеюРБК 16:31

Канада
Финляндия
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Финал, сегодня
Ши Теодор
11'
23'
Марко Анттила
43'
Марко Анттила
56'
Харри Песонен
Россия
0 – 1
Финляндия
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Финал чемпионата мира по хоккею завершился победой сборной Финляндии над канадской командой со счетом 3:1. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе. Финны имели возможность выйти вперед уже на шестой минуте.
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