ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккеюРБК 16:31
Канада—
Финляндия
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Финал, сегодня
Ши Теодор
|11'
|23'
Марко Анттила
|43'
Марко Анттила
|56'
Харри Песонен
Финал чемпионата мира по хоккею завершился победой сборной Финляндии над канадской командой со счетом 3:1. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе. Финны имели возможность выйти вперед уже на шестой минуте.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:40, Ашберн
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:40, Ашберн
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