ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккеюРБК 16:31

Канада
Финляндия
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Финал, сегодня
Ши Теодор
11'
23'
Марко Анттила
43'
Марко Анттила
56'
Харри Песонен
Показать детали
Скрыть
Финал чемпионата мира по хоккею завершился победой сборной Финляндии над канадской командой со счетом 3:1. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе. Финны имели возможность выйти вперед уже на шестой минуте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Канада исправила ошибки России и все равно проиграла. Финляндия – чемпион мира

Sports.ru18:38

Хоккей. Канада — Финляндия. Финал ЧМ-2019. Голы, видео, обзор матча, лучшие моменты

Sport24.ru19:20

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале Чемпионата мира по хоккею

Snob.ruвчера в 14:28

Сборная Финляндии обыграла Канаду в финале ЧМ по хоккею

Политическая Экспертиза16:39

Как сборная Финляндии праздновала победу на ЧМ-2019, видео

Чемпионат19:15

Швеция - Россия, хоккей, как сыграли 21 мая 2019: результат, счет, видео голов

Flat Road00:06

Провал с дозой удовольствия. Воробьев прав, что не хочет играть в финский хоккей

Спорт-Экспресс17:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 23:10, Ашберн

Сборная Финляндии обыграла Канаду и в третий раз в истории стала чемпионом мира

КП - Беларусь16:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Общество

Айболит лечит время

Первые итоги работы "бережливой" поликлиники доказали эффективность такого формата, заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов на выездном совещании в детском поликлиническом отделении N 50 городской поликлиники N 114.
Обновлено в 15:17
Хоккей

Российские хоккеисты завоевали бронзовые медали чемпионата мира

Обновлено в 12:26
Армия и оружие

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Экономика

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан

Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40
Политика

Последствия дефолта на Украине оценили в Раде

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что население Украины вряд ли сможет выжить в случае объявление дефолта.
Обновлено в 22:34
Политика

На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФ

Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, заявил экс-глава украинского минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 20:11
Общество

Редчайшая панда-альбинос впервые попала на камеру в Китае

Обновлено в 18:31
Авто

Автоэксперт рассказал, как выбрать идеальный автомобиль для женщины

Обновлено в 06:49
Политика

Зеленский поздравил киевлян с Днём города, вспомнив о запахе шаурмы

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей и гостей Киева в Днём города.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено в 15:20
Общество

В Красноярске ураганным ветром повалило деревья

Ураганный ветер, который прошел по Красноярску накануне днем, оставил после себя последствия - поваленные деревья.
Обновлено в 21:20
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

Обновлено в 14:33
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Футбол

Легенды «МЮ» разгромили легенд «Баварии» в благотворительном матче

Сегодня, 26 мая, состоялся благотворительный матч между легендами «Манчестер Юнайтед» и «Баварии» в честь 20-летия победы «красных дьяволов» в чемпионате, Кубке Англии и Лиге чемпионов.
Обновлено в 15:30
Музыка

Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

В результате организаторы проекта решили проверить результаты, согласно которым победительницей конкурса оказалась дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 18:35
Авто

Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос

Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено в 01:29
Политика

Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено в 14:36
Экономика

В магазинах России станет меньше ценников

Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников.
Обновлено в 13:23
Кино

Алтайский священник посчитал фильм «Т-34» оскорблением чувств верующих

Обновлено в 20:57
Политика

Шерин считает политическим решение трибунала по украинским морякам

Решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских военных кораблей и моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, является политическим.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия

Парусник «Мир» из Петербурга снес в Германии микроавтобус

Русские моряки не смогли незаметно отчалить от берега Германии. Петербургский парусник «Мир» оставил на одном из автомобилей повреждения.
Обновлено в 20:34
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено в 16:07
Футбол

«Локомотив» стал вторым в чемпионате России и прошел в Лигу чемпионов

Московский футбольный клуб «Локомотив» занял второе место по итогам чемпионата России по футболу.
Обновлено в 10:40
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Политика

Трамп встретился с новым императором Японии Нарухито

Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным главой государства, удостоившимся аудиенции у нового императора Японии Нарухито.
Обновлено в 22:32
Авто

Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей

Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено в 05:18
Политика

Бывшего мэра Риги Нила Ушакова избрали в Европарламент

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент.
Обновлено в 22:09
Общество

Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмоба

Директор школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, призвала закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено в 20:18
Футбол

Александр Зинченко: «„Шахтер“ навсегда останется в моем сердце»

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сказал, что продолжает болеть за "Шахтер".
Обновлено в 21:51
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат мира по хоккеюБольше новостей по теме
Главное