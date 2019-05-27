Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккеюРБК 16:31

Финал чемпионата мира по хоккею завершился победой сборной Финляндии над канадской командой со счетом 3:1. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе. Финны имели возможность выйти вперед уже на шестой минуте.

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

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