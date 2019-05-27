ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккеюРБК 16:31
Канада—
Финляндия
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Финал, сегодня
Ши Теодор
|11'
|23'
Марко Анттила
|43'
Марко Анттила
|56'
Харри Песонен
Показать детали
Скрыть
Финал чемпионата мира по хоккею завершился победой сборной Финляндии над канадской командой со счетом 3:1. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе. Финны имели возможность выйти вперед уже на шестой минуте.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 20:12, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 20:12, Ашберн
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Обновлено в 05:18
Культура
Премию «Нацбест» получил автор славянского фэнтези
Обладателем ежегодной общероссийской литературной премии «Национальный бестселлер» стал писатель Андрей Рубанов.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Политика
На Украине оценили экономические потери от противостояния с Россией
Киев несет огромные экономические убытки от конфликта с Россией, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 18:46
Армия и оружие
РФ проведет наблюдательный полет над США
Обновлено в 19:17
Происшествия
Взрыв произошёл в жилом доме в Германии
Обновлено в 07:21
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Общество
Айболит лечит время
Первые итоги работы "бережливой" поликлиники доказали эффективность такого формата, заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов на выездном совещании в детском поликлиническом отделении N 50 городской поликлиники N 114.
Обновлено в 15:17
Хоккей
Сборная России по хоккею завоевала бронзу на чемпионате мира
Обновлено в 12:29
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео
Появилось видео первого полета истребителя ВВС США F-16 в "пиксельной" голубой окраске, характерной для российского самолета пятого поколения Су-57.
Обновлено в 06:14
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Шоу-бизнес
Вместе без штампа: звезды, которые не вступили в брак даже после рождения детей
История отношений Евы Мендес и Райана Гослинга началась в 2011-м на съемках фильма "Место под соснами", где они сыграли влюбленных.
Обновлено в 17:26
Хоккей
Тренер Финляндии: Канада оказалась лучшим соперником
Канада оказалась лучшей командой, против которой мы играли.
Обновлено в 20:03
Игры
В Mixer от Microsoft нашли страницы Fable IV и Saints Row V
Saints Row V (5 в первом ряду) Fable IV (2 во втором ряду) Возможно, обе игры представят на пресс-конференции Microsoft в рамках Е3 2019, которая начнётся 9 июня в 23:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:35
Гаджеты
Выдвижной камерой OnePlus 7 Pro открыли бутылку
Как известно, OnePlus 7 Pro уже подвергся немалому количеству издевательств с одной лишь целью: проверить, насколько смартфон прочно и качественно сделан.
Обновлено в 19:00
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Кино
«Аладдин» возглавил российский прокат
Фильм режиссера Гая Ричи "Аладдин" возглавил российский прокат по итогам выходных.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие
Reuters узнал об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии
Анкара нарастила поставки оружия сирийским повстанцам в Идлибе, чтобы помочь им справиться с наступлениями, которые ведут правительственные войска Сирии при поддержке России.
Обновлено вчера в 21:25
Общество
Москва стала лидером по социальным расходам
У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 17:36
Наука
Эксперименты на гиппокампе показали, как улучшать или подавлять память
Биологи из Бостонского университета провели эксперименты на мышах, которые показали, что верхняя и нижняя части гиппокампа отвечают за разные по эмоциональной окраске воспоминания.
Обновлено 24 мая в 05:27
Общество
Ирландка пожаловалась на угнетения со стороны мужа-призрака
Обновлено в 12:38
Общество
По российскому бездорожью «ударят» гибридным экранопланом
В отечественном Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) готовится к выходу в свет невиданное прежде транспортное средство, сочетающее корабль на воздушной подушке, гидросамолет и экраноплан.
Обновлено в 13:15
Наука
Уникальный материал на основе алюминия разработали в России
Обновлено в 06:34
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Общество
Чиновники смогут получать надбавки за наставничество
Российские чиновники могут начать получать новую надбавку к зарплате — за наставничество.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Сын миллиардера опубликовал первое фото с Катей Жужей
В начале мая стало известно о том, что бывшая ведущая проекта «ДОМ-2» вышла замуж за сына миллиардера Артема Маркелова.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева
Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48