Египет обыграл Зимбабве в Кубке африканских нацийГазета.Ru 19:32

Сборная Египта обыграла сборную Зимбабве в стартовом матче на домашнем Кубке африканских наций, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась минимальной победой египетской команды (1:0). Единственный мяч в этой встрече забил Махмуд Хассан, также известный как Трезеге.

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